Au miroir de l'autre. Port-Royal et la Compagnie de Jésus (Lycée Louis le Grand, Paris)
Le colloque entend relire les rapports entre jésuites et jansénistes non plus seulement sous l’angle de la polémique, mais comme un jeu spéculaire d’identités, de pratiques et d’idées partageant un même horizon (XVIIe–XVIIIe siècles). À partir d’un corpus déjà vaste mais cloisonné, il s’agit de dépasser l’opposition antijésuite/antijanséniste pour éclairer convergences et écarts autour des dévotions, pratiques intellectuelles et théologiques, polémiques, enjeux politiques et prolongements jusqu’au XIXe siècle et à l’actualité (de Michel de Certeau à la lettre apostolique Grandeur et misère de l’homme, 2023).
Mercredi 15 octobre 2025
9h00 — Mots d’accueil
9h30 — Introduction : Olivier Andurand ; Valérie Guittienne-Mürger ; Philippe Luez ; Pierre Wachenheim
10h00 — Les origines d’une adversité
Benoît Vermander, s.j. — Univ. de Fudan : Itinéraires et démarche du discernement chez Pascal et Ignace de Loyola
Maria Vita Romeo — Univ. de Catane : La querelle des Provinciales
Discussion — pause
Stefano Simiz — Univ. de Lorraine : Prêcher l’orthodoxie face aux « Port-Royalistes »
Margherita Agatensi — EHESS : Le probabilisme et la querelle des rites chinois
Pierre-Antoine Fabre — EHESS : Les dévotions jésuites
Rosa De Marco — Univ. Rennes II : Les fêtes jésuites
Déjeuner
14h00 — Les modèles
Philippe Luez — Conservateur général du patrimoine : Les chapelles parisiennes de Port-Royal et du noviciat des jésuites
Kondylenia Belitsou — Univ. d’Athènes : La Grèce dans l’enseignement des jésuites et des jansénistes
Jeudi 16 octobre 2025
9h00 — Les modèles (suite)
Daniella Kostroun — Indiana University : Débuts communs, destins divergents : Port-Royal et l’Hermitage de Caen
Rosa M. Alabrus Iglesias — Univ. Abat Oliba (Barcelone) : Le rôle de la femme dans la dialectique du jésuitisme et du jansénisme
Xavier Cochard — Univ. Bordeaux-Montaigne : Les fins dernières au risque du pluralisme doctrinal : perspectives jésuite et janséniste (1680-1740)
Discussion — pause
Amélie Briard — Univ. de Rouen : Entre « jésuite » et « janséniste » : Tartuffe, le vrai-faux dévot
Paolo Broggio — Univ. Roma Tre : Écrits et régimes de pureté : jésuites et jansénistes face au dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge
Déjeuner
14h00 — Écrire l’adversité
Éric Suire — Univ. Bordeaux-Montaigne : « Il n’y a rien de plus étonnant que les excès des Jésuites dans la morale… » — Un traité polémique attribué à Nicolas Le Tourneux
Olivier Andurand — Lettres Sorbonne Université : L’archevêque et le confesseur : les relations entre le cardinal de Noailles et les jésuites
Discussion — pause
Albane Pialoux — Lettres Sorbonne Université : Port-Royal et les jésuites vus de Rome : retour sur quelques grandes crises du XVIIIᵉ siècle
Mita Choudhury — Vassar College : Sœurs mystiques ? Les saints jésuites et les convulsionnaires
Vendredi 17 octobre 2025
9h30 — Écrire l’adversité (suite)
Nicolas Sild — Univ. Toulouse 1 Capitole : Le discours antijésuite dans la rhétorique du Parlement
Francesco Di Donato — Univ. Federico II (Naples) : La suppression des jésuites chez Louis-Adrien Le Paige
Discussion — pause
Antonio S. Romano — Pont. Fac. Teologica dell’Italia Meridionale : La mémoire du conflit entre jésuites et jansénistes dans les écrits et les débats italiens du XIXᵉ siècle
Valérie Guittienne-Mürger — Univ. Paris-Nanterre : L’étendard de Port-Royal : la mythification libérale de Port-Royal dans la campagne antijésuite de 1826
Déjeuner
14h00 — Écrire l’adversité (suite)
Pierre Wachenheim — Univ. de Lorraine : Une mémoire visuelle : les albums illustrés des archives de Vanves et de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal
Marco Rochini — Univ. catholique du Sacré-Cœur (Milan) : Kairos vs chronos : le problème de la modernité et la réflexion sur l’histoire dans la controverse entre jansénistes et jésuites
Discussion — pause
Elena Ciocoiu — Lettres Sorbonne Université : La mise en écriture des relations entre Port-Royal et la Compagnie de Jésus dans les romans : L’Enfant de Port-Royal, Le Désert de la grâce et La Malédiction de Port-Royal
Barbara Baudry — EHESS : Les archives des jésuites de Vanves
Conclusions