Au miroir de l'autre. Port-Royal et la Compagnie de Jésus (Lycée Louis le Grand, Paris)

Le colloque entend relire les rapports entre jésuites et jansénistes non plus seulement sous l’angle de la polémique, mais comme un jeu spéculaire d’identités, de pratiques et d’idées partageant un même horizon (XVIIe–XVIIIe siècles). À partir d’un corpus déjà vaste mais cloisonné, il s’agit de dépasser l’opposition antijésuite/antijanséniste pour éclairer convergences et écarts autour des dévotions, pratiques intellectuelles et théologiques, polémiques, enjeux politiques et prolongements jusqu’au XIXe siècle et à l’actualité (de Michel de Certeau à la lettre apostolique Grandeur et misère de l’homme, 2023).

Mercredi 15 octobre 2025

9h00 — Mots d’accueil

9h30 — Introduction : Olivier Andurand ; Valérie Guittienne-Mürger ; Philippe Luez ; Pierre Wachenheim

10h00 — Les origines d’une adversité

Benoît Vermander, s.j. — Univ. de Fudan : Itinéraires et démarche du discernement chez Pascal et Ignace de Loyola

Maria Vita Romeo — Univ. de Catane : La querelle des Provinciales

Discussion — pause

Stefano Simiz — Univ. de Lorraine : Prêcher l’orthodoxie face aux « Port-Royalistes »

Margherita Agatensi — EHESS : Le probabilisme et la querelle des rites chinois

Pierre-Antoine Fabre — EHESS : Les dévotions jésuites

Rosa De Marco — Univ. Rennes II : Les fêtes jésuites

Déjeuner

14h00 — Les modèles

Philippe Luez — Conservateur général du patrimoine : Les chapelles parisiennes de Port-Royal et du noviciat des jésuites

Kondylenia Belitsou — Univ. d’Athènes : La Grèce dans l’enseignement des jésuites et des jansénistes

Jeudi 16 octobre 2025

9h00 — Les modèles (suite)

Daniella Kostroun — Indiana University : Débuts communs, destins divergents : Port-Royal et l’Hermitage de Caen

Rosa M. Alabrus Iglesias — Univ. Abat Oliba (Barcelone) : Le rôle de la femme dans la dialectique du jésuitisme et du jansénisme

Xavier Cochard — Univ. Bordeaux-Montaigne : Les fins dernières au risque du pluralisme doctrinal : perspectives jésuite et janséniste (1680-1740)

Discussion — pause

Amélie Briard — Univ. de Rouen : Entre « jésuite » et « janséniste » : Tartuffe, le vrai-faux dévot

Paolo Broggio — Univ. Roma Tre : Écrits et régimes de pureté : jésuites et jansénistes face au dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge

Déjeuner

14h00 — Écrire l’adversité

Éric Suire — Univ. Bordeaux-Montaigne : « Il n’y a rien de plus étonnant que les excès des Jésuites dans la morale… » — Un traité polémique attribué à Nicolas Le Tourneux

Olivier Andurand — Lettres Sorbonne Université : L’archevêque et le confesseur : les relations entre le cardinal de Noailles et les jésuites

Discussion — pause

Albane Pialoux — Lettres Sorbonne Université : Port-Royal et les jésuites vus de Rome : retour sur quelques grandes crises du XVIIIᵉ siècle

Mita Choudhury — Vassar College : Sœurs mystiques ? Les saints jésuites et les convulsionnaires

Vendredi 17 octobre 2025

9h30 — Écrire l’adversité (suite)

Nicolas Sild — Univ. Toulouse 1 Capitole : Le discours antijésuite dans la rhétorique du Parlement

Francesco Di Donato — Univ. Federico II (Naples) : La suppression des jésuites chez Louis-Adrien Le Paige

Discussion — pause

Antonio S. Romano — Pont. Fac. Teologica dell’Italia Meridionale : La mémoire du conflit entre jésuites et jansénistes dans les écrits et les débats italiens du XIXᵉ siècle

Valérie Guittienne-Mürger — Univ. Paris-Nanterre : L’étendard de Port-Royal : la mythification libérale de Port-Royal dans la campagne antijésuite de 1826

Déjeuner

14h00 — Écrire l’adversité (suite)

Pierre Wachenheim — Univ. de Lorraine : Une mémoire visuelle : les albums illustrés des archives de Vanves et de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal

Marco Rochini — Univ. catholique du Sacré-Cœur (Milan) : Kairos vs chronos : le problème de la modernité et la réflexion sur l’histoire dans la controverse entre jansénistes et jésuites

Discussion — pause

Elena Ciocoiu — Lettres Sorbonne Université : La mise en écriture des relations entre Port-Royal et la Compagnie de Jésus dans les romans : L’Enfant de Port-Royal, Le Désert de la grâce et La Malédiction de Port-Royal

Barbara Baudry — EHESS : Les archives des jésuites de Vanves

Conclusions