Le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae sous Heurist : nouvelles figures, nouvelles scènes (Paris Nanterre)
La base LIMC-icon a migré sous Heurist et cette journée vise à présenter ses nouvelles orientations et potentialités.
À cette occasion seront également présentées de nouvelles interprétations de scènes mythologiques connues précédemment, ainsi que de nouvelles découvertes relevant de l’iconographie mythologique.
Programme
9h25
Anne-Violaine Szabados
Les ressources numériques du LIMC : nouveau site Web, nouvelles orientations.
9h50
Évelyne Prioux
Le taureau crachant du crocus et le rapt de Philyra : nouvelles interprétations de deux scènes de métamorphoses animales des IIIe et IVe s. apr. J.-C.
10h15
Marlène Nazarian-Trochet
Nouveaux personnages, nouveaux corpus : des singularités étrusques à étudier à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques.
10h40
Discussion et pause
11h00
Manon Cannet
Représenter l’autochthonie : l’iconographie antique d’Érichthonios.
11h25
Claude Pouzadoux
Une scène infernale provenant d’une tombe d’Arpi.
11h50
Sebastiano Barresi
L’officina siceliota del Pittore di Ecate. Immagini dagli Inferi. E non solo.
12h15
Discussion
12h30
Déjeuner
14h00
Estelle Galbois-Pouzenc
Les terres cuites de l'Égypte ptolémaïque et romaine : des images miniatures pour diffuser les mythes.
14h25
Pascale Linant de Bellefonds
Comprendre un temple antique à travers ses images: l’exemple de Khirbet edh-Dharih (Jordanie).
14h50
Olivier Bordeaux
Le panthéon iconographique monétaire kouchan : origine, corpus, et enjeux.
15h15
Discussion et pause
15h40
Julie Leone
Découverte de statuettes en bronze à Reims: questions d'interprétation autour de la figure d'Isis.
16h05
Daria Russo
Représenter les dieux dans l’Antiquité tardive: l'exemple d'un groupe signé provenant de l'Esquilin.
16h30
Maéva Marouteau
Saisons et émotions : quelques pistes de réflexion dans l’iconographie romaine.
16h55
Discussion
17h10
Conclusions et discussion générale