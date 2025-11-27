Le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae sous Heurist : nouvelles figures, nouvelles scènes (Paris Nanterre)

La base LIMC-icon a migré sous Heurist et cette journée vise à présenter ses nouvelles orientations et potentialités.

À cette occasion seront également présentées de nouvelles interprétations de scènes mythologiques connues précédemment, ainsi que de nouvelles découvertes relevant de l’iconographie mythologique.

Programme

9h25

Anne-Violaine Szabados

Les ressources numériques du LIMC : nouveau site Web, nouvelles orientations.

9h50

Évelyne Prioux

Le taureau crachant du crocus et le rapt de Philyra : nouvelles interprétations de deux scènes de métamorphoses animales des IIIe et IVe s. apr. J.-C.

10h15

Marlène Nazarian-Trochet

Nouveaux personnages, nouveaux corpus : des singularités étrusques à étudier à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques.

10h40

Discussion et pause

11h00

Manon Cannet

Représenter l’autochthonie : l’iconographie antique d’Érichthonios.

11h25

Claude Pouzadoux

Une scène infernale provenant d’une tombe d’Arpi.

11h50

Sebastiano Barresi

L’officina siceliota del Pittore di Ecate. Immagini dagli Inferi. E non solo.

12h15

Discussion

12h30

Déjeuner

14h00

Estelle Galbois-Pouzenc

Les terres cuites de l'Égypte ptolémaïque et romaine : des images miniatures pour diffuser les mythes.

14h25

Pascale Linant de Bellefonds

Comprendre un temple antique à travers ses images: l’exemple de Khirbet edh-Dharih (Jordanie).

14h50

Olivier Bordeaux

Le panthéon iconographique monétaire kouchan : origine, corpus, et enjeux.

15h15

Discussion et pause

15h40

Julie Leone

Découverte de statuettes en bronze à Reims: questions d'interprétation autour de la figure d'Isis.

16h05

Daria Russo

Représenter les dieux dans l’Antiquité tardive: l'exemple d'un groupe signé provenant de l'Esquilin.

16h30

Maéva Marouteau

Saisons et émotions : quelques pistes de réflexion dans l’iconographie romaine.

16h55

Discussion

17h10

Conclusions et discussion générale