Dévotion et réformes. Relectures et réécritures spirituelles féminines, XVe-XVIIe s. (Rouen)
Dévotion et réformes. Relectures et réécritures spirituelles féminines, XVe-XVIIe siècles
Vendredi 10 octobre 2025
Université de Rouen, Maison de l’Université, place Emile Blondel, 76 130 Mont-Saint-Aignan, Salle de conférences
Journée d’études organisée par Tony Gheeraert et Hubert Heckmann (CÉRÉdI, Université de Rouen Normandie)
Programme
09h30 – Accueil
10h00 – Introduction
Présidence : Yohann Deguin (Université de Rouen Normandie)
10h15 – « Concorde / qui est le lyen et la corde : Rhétorique du commentaire chez Fran-
çois Le Roy († 1516) », par Hubert Heckmann (Université de Rouen Normandie)
10h50 – Discussion et pause
11h30 – « Le Chapelet secret du Saint-Sacrement (1626) de la Mère Agnès Arnauld. Dé-
votion au néant ou liturgie de l’âme ? », par Fulvio Accardi (Università degli Studi di
Padova)
12h05 – Déjeuner
Présidence : Sandra Provini (Université de Rouen Normandie)
14h00 – « Femmes et règle bénédictine : enjeux et adaptations au xviie siècle », par
Danna Kostroun (Université d’Indiana)
14h35 – « Madame de Motteville et l’apologétique », par Pascale Thouvenin (Univer-
sité de Brest)
15h10 – « Ignace de Loyola et les femmes », par Agnès Mannooretonil (revue Chris-
tus, Paris)
15h45 – Pause
16h00 – « Les Provinciales (1657), ou “la théologie expliquée aux dames” (Roger
Duchêne) ? » par Antoine Marchand (CEEN-CÉRÉdI, Université de Rouen Normandie)
16h35 – « Le Christ de Marie de l’Incarnation », par Hélène Michon (Université de
Tours)
17h05 – Conclusions et clôture.
Comité scientifique :
Christian Belin, Geneviève Hasenohr, Simon Icard, Jean-Marie Le Gall, Hélène Michon, Sandra Provini, François Roudaut, Daniella J. Kostroun, Agnès Cousson.