Dévotion et réformes. Relectures et réécritures spirituelles féminines, XVe-XVIIe s. (Rouen)

Dévotion et réformes. Relectures et réécritures spirituelles féminines, XVe-XVIIe siècles

Vendredi 10 octobre 2025

Université de Rouen, Maison de l’Université, place Emile Blondel, 76 130 Mont-Saint-Aignan, Salle de conférences

Journée d’études organisée par Tony Gheeraert et Hubert Heckmann (CÉRÉdI, Université de Rouen Normandie)

Programme

09h30 – Accueil

10h00 – Introduction

Présidence : Yohann Deguin (Université de Rouen Normandie)

10h15 – « Concorde / qui est le lyen et la corde : Rhétorique du commentaire chez Fran-

çois Le Roy († 1516) », par Hubert Heckmann (Université de Rouen Normandie)

10h50 – Discussion et pause

11h30 – « Le Chapelet secret du Saint-Sacrement (1626) de la Mère Agnès Arnauld. Dé-

votion au néant ou liturgie de l’âme ? », par Fulvio Accardi (Università degli Studi di

Padova)



12h05 – Déjeuner

Présidence : Sandra Provini (Université de Rouen Normandie)

14h00 – « Femmes et règle bénédictine : enjeux et adaptations au xviie siècle », par

Danna Kostroun (Université d’Indiana)

14h35 – « Madame de Motteville et l’apologétique », par Pascale Thouvenin (Univer-

sité de Brest)

15h10 – « Ignace de Loyola et les femmes », par Agnès Mannooretonil (revue Chris-

tus, Paris)

15h45 – Pause

16h00 – « Les Provinciales (1657), ou “la théologie expliquée aux dames” (Roger

Duchêne) ? » par Antoine Marchand (CEEN-CÉRÉdI, Université de Rouen Normandie)

16h35 – « Le Christ de Marie de l’Incarnation », par Hélène Michon (Université de

Tours)

17h05 – Conclusions et clôture.

Comité scientifique :

Christian Belin, Geneviève Hasenohr, Simon Icard, Jean-Marie Le Gall, Hélène Michon, Sandra Provini, François Roudaut, Daniella J. Kostroun, Agnès Cousson.