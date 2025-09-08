Victor Hugo’s poetics / Poétiques de Victor Hugo (Nineteenth-Century French Studies)

Victor Hugo’s poetics / Poétiques de Victor Hugo

A special section to appear in Nineteenth-Century French Studies volume 55, numbers 3–4, spring–summer 2027.

Nineteenth-Century French Studies invites submissions, in French or in English, for a special section scheduled for publication in spring 2027.

** la version française suit l’annonce en anglais **

Victor Hugo’s poetics

As Hugo’s works enter their third century, his centrality to Nineteenth-Century French Studies becomes increasingly apparent. No longer is he “le père Noël de la poésie,” but the observer, commentator, and judge of the social upheavals that began in that century and continue to this day. A poet anticipating surrealism, a novelist who is still read by the masses, and a social theorist whose engagement underpinned his creative vision, Hugo currently enjoys the “rare bonheur” of speaking to everyone about (almost) everything. With the approach of the 200th anniversary of Hugo’s first novels, we invite scholarly contributions that explore his poetics, the various ramifications of his work and its impact. We welcome papers that examine both the aesthetic and formal aspects of his work as well as political and philosophical questions. We anticipate contributions that offer fresh perspectives on reading Hugo’s œuvre, exploring his use of different genres, his artistic and poetic imagery, his pioneering of novelistic forms, his avant-garde stances on ecology, social inequalities, and sexism. Perspectives from Haitian and Caribbean studies interrogating oppressive structures of power, social justice, neo/colonial ideologies, and expressions of resistance are welcome.

How did Hugo’s writings and drawings anticipate or intersect with other artistic movements, and how can an interdisciplinary approach enrich our understanding of his work? In what ways does Hugo’s portrayal of temporalities, passages and choses vues within his works contribute to his exploration of revolutions and social inequalities? How does the role of images and symbolism in Hugo’s novels contribute to his enduring appeal as a writer? What are the unique aesthetic, philosophical and political dimensions of animal representations? How does Victor Hugo’s aesthetic intersect with his political and philosophical positions in his literary works? Following on from these questions, we can also look at Victor Hugo’s literary legacy: how did it evolve over the past two centuries, and what significance do his avant-garde stances on ecology, social inequalities, and sexism hold in contemporary literature studies?

Submissions may be written in French or in English; quotations in either language must appear in the original, not in translation. All bibliographic formats are permitted upon submission; authors will be expected to convert their accepted article to MLA style by the deadline for final versions, indicated below. All submissions will be subject to double-blind peer review, in accordance with journal policy.

Guidelines for submission and timeline

Prospective authors should submit an abstract of 500 words by email to the guest editors, Stéphanie Boulard sboulard3@gatech.edu and Tim Raser traser@uga.edu, including their institutional affiliation and contact information by October 1st, 2025. Articles of max 45,000 characters with spaces should be submitted by February 1st, 2026 to Stéphanie Boulard sboulard3@gatech.edu and Tim Raser traser@uga.edu. Acceptance of the abstract does not guarantee publication, given that all research articles will be subjected to peer review.

Peer-review: spring 2026.

Editorial decisions: June & July 2026.

Revisions: late spring and summer 2026.

Deadline for final versions: 15 November 2026

After copyediting by the Editorial Board and final revisions, contributions will be corrected in two rounds of page proofs in fall of 2026 for publication in spring–summer 2027.

—

Poétiques de Victor Hugo

Alors que les œuvres de Hugo sont lues depuis près de trois siècles, il demeure plus que jamais une figure centrale, sinon incontournable, des études françaises du XIXe siècle. Il n’est plus seulement « le père Noël de la poésie », mais l’observateur, le commentateur et le juge des bouleversements sociaux commencés dans son siècle et se poursuivant encore jusqu’à nos jours. Poète anticipant le surréalisme, romancier toujours lu par les masses, et théoricien social dont l’engagement sous-tend la vision créative, Hugo jouit actuellement du « rare bonheur » de parler à tout le monde de (presque) tout. À l’approche du 200ème anniversaire des premiers romans de Hugo, nous invitons des articles qui explorent sa poétique, les diverses ramifications de son œuvre ainsi que son impact. Nous prêterons une attention particulière aux propositions qui examinent à la fois les aspects esthétiques et formels de son œuvre, ainsi que les questions politiques et philosophiques. Nous attendons des contributions offrant de nouvelles perspectives sur la lecture de l’œuvre de Hugo, explorant son utilisation de différents genres, son imaginaire artistique et poétique, sa création de formes romanesques novatrices, ses positions avant-gardistes sur l’écologie, les inégalités sociales et le sexisme. Les perspectives des études haïtiennes et caribéennes interrogeant les structures oppressives du pouvoir, la justice sociale, les idéologies néo-coloniales et les expressions de résistance sont les bienvenues.

Comment les écrits et les dessins de Hugo ont-ils anticipé ou croisé d’autres mouvements artistiques, et comment une approche interdisciplinaire peut-elle enrichir notre compréhension de son œuvre ? De quelle manière la représentation des temporalités, des passages et des choses vues au sein de ses œuvres contribue-t-elle à l’exploration hugolienne des révolutions et des inégalités sociales ? Comment les images et le symbolisme dans les romans de Hugo contribuent-ils à la fascination qu’exerce toujours son œuvre ? Quelles dimensions singulières – esthétique, philosophique ou politique – peuvent revêtir les représentations animales dans son œuvre ? En quoi la vision esthétique de Victor Hugo croise-t-elle ses positions politiques et philosophiques ? Dans le prolongement de ces questions, on pourra aussi s’interroger sur l’héritage littéraire de Victor Hugo : comment a-t-il évolué au cours des deux derniers siècles, et quelle signification ses positions avant-gardistes sur l’écologie, les inégalités sociales et le sexisme sont-elles lues dans les études littéraires contemporaines ?

Consignes de soumission et calendriers

Les propositions de 500 mots seront à envoyer par courriel à Stéphanie Boulard sboulard3@gatech.edu et Tim Raser traser@uga.edu au plus tard le 1er Octobre 2025.

Les articles complets d’une longueur maximale de 45000 signes, notes et espaces compris, seront à soumettre avant le 1er Février 2026 au plus tard à Stéphanie Boulard sboulard3@gatech.edu et Tim Raser traser@uga.edu. Il est à noter que l’acceptation de la proposition ne garantit pas la publication, tous les articles étant soumis à une double évaluation selon le processus de la revue.

Pour des informations plus détaillées, voyez l’URL suivante: https://www.ncfs-journal.org

Le comité de lecture vous transmettra son rapport en juin & juillet 2026 avec un délai de soumission, pour votre version finale, du 15 novembre 2026.

La parution de cette section spéciale est prévue pour printemps 2027. Si sélectionné par le comité, votre article recevra des suggestions éditoriales, ce qui vous laissera le début de l'année 2027 pour le revoir. Nous vous demanderons de lire deux jeux d'épreuves.

—

Responsables : Stéphanie Boulard (sboulard3@gatech.edu) & Tim Raser (traser@uga.edu)