À l'initiative de trois médiévistes, Nathalie Koble, Amandine Mussou et Marion Uhlig, le colloque international "Soft Matters. Poésies textiles, jadis et aujourd’hui" qui se tient à Paris du 25 au 27 septembre se propose de faire dialoguer des chercheur.es venus de divers horizons scientifiques ainsi que des poètes et des artistes textiles. Deux figures majeures de la création contemporaine ouvriront et clôtureront notamment l’événement : la poétesse et sinologue Michèle Métail, spécialiste de poésie sur tissus et rouleaux, proposera la conférence d’ouverture et l’artiste textile Sheila Hicks, à laquelle une exposition sera consacrée à partir du 30 septembre 2025 au Musée du Quai Branly, donnera un entretien en clôture de notre manifestation.

(Illustr. Anni Albers, Six Prayers (1965-1966), Jewish Museum, New York)