Un bon imprimé vaut-il mieux qu’un comprimé ?
Publié le par Maxime Berges
Les livres prennent-ils soin de nous ? Adrien Berger s’était posé la question dans le dossier d’Acta Fabula : « Nouveaux regards sur la lecture », en rendant compte de Lire pour relier, dernier titre de la trilogie de Régine Detambel, consacrée à la bibliothérapie créative. Le dialogue se poursuit cette semaine dans Acta Fabula grâce à Jean-François Vernay qui s’est entretenu avec l’autrice pour discuter des bienfaits, parfois contestés, de la bibliothérapie et plus largement de la littérature. L’occasion de se demander si un bon imprimé vaut mieux qu’un comprimé.