Diplômées n°296-297 : "L’amour"

La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de deux livres par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.

La revue Diplômées est éditée par La Route de la Soie - Éditions et a désormais intégré le projet FemEnRev qui regroupe les « féminismes en revue. » Vous pouvez retrouver Diplômées depuis ses débuts : https://femenrev.persee.fr/collection/femdi

Pour son dix-neuvième numéro sous sa forme contemporaine, Diplômées souhaitent rassembler les réflexions, les recherches autour de l'amour.

L’amour, sentiment universel et mystérieux, a inspiré les êtres humains à travers les siècles. Mais qu’est-ce que l’amour aujourd’hui ? Est-il un élan spontané, une construction culturelle ou une combinaison de phénomènes biologiques et psychologiques ? Dans un monde marqué par les bouleversements sociaux, les relations numériques, et les nouvelles formes de mobilité, comment les expériences et les représentations de l’amour évoluent-elles ?

Platon évoquait l’idée de l’amour comme une quête de complétude, tandis que Roland Barthes, dans Fragments d’un discours amoureux, nous rappelle la diversité et la subjectivité des expériences amoureuses. De la littérature aux neurosciences, en passant par la philosophie et la sociologie, l’amour est un sujet inépuisable, au carrefour des disciplines.

Nous invitons les auteurs à explorer les multiples facettes de l’amour : amour romantique, amitié, amour-propre, amour familial, mais aussi éros, agapé et philía. Comment les transformations contemporaines – technologiques, économiques, écologiques – influencent-elles nos manières d’aimer ? Quels sont les enjeux philosophiques, éthiques, et politiques autour de ce thème universel ?

Données techniques pour les articles

Article : de 20 000 à 30 000 signes

Corps : Times 12 ou 11

Notes de bas de pages : Times 9

Les notes de bas de page sont à privilégier au lieu de la même information dans le texte qui coupe la fluidité de la lecture

Les notes de bas de page sont à privilégier au lieu de la même information dans le texte qui coupe la fluidité de la lecture La première page doit comporter le nom et la fonction de l’auteur, le titre de l’article (environ 50 caractères espace compris), l’adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse postale. Seule l’adresse électronique sera gardée lors de la publication sauf si l’auteure ne le permet pas ;

Les majuscules doivent comprendre les accents par exemple États-Unis, À, Étincelles…

À la fin d’une phrase le guillemet englobe la ponctuation . »

Bibliographie : pas plus de 10 livres (non exploités dans les notes) ; les titres d’articles sont à mettre entre guillemets et le titre de la revue ou du journal en italique ; Ouvrage : Nom Initiale du prénom., (Année), Titre du livre. Lieu édition, Éditeur. Article d’un périodique : Nom, Initiale du prénom., (Année). Titre de l’article. Nom complet de la revue, numéro, pages. Chapitre ou article d’un ouvrage : Nom Auteur du Chapitre, Initiale du prénom., (Année). Titre du chapitre. In, Initiale du prénom de l’éditeur de l’ouvrage, Nom de l’Éditeur de l’ouvrage, (dir.) ou (et al.), Titre de l’ouvrage (pages). Lieu édition, Éditeur.

pas d’illustration en couleurs : merci de transmettre les images en HD et en noir et blanc

Date de remise des articles : fin décembre 2025 au 31 janvier 2026 à : claude.mesmin@orange.fr et en copie à contact@affdu.fr