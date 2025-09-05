Making and Remaking the Contemporary Novel: Novelists in Dialogue (Cape Town, Afrique du Sud)
Making and Remaking the Contemporary Novel:
Novelists in Dialogue
Colloque international (25-27 mars 2026 à l’Université du Cap)
org. Markus Arnold, avec Dr Myrto Petsota (Université Paul-Valéry Montpellier), Prof Hedley Twidle (English Literary Studies, UCT)
Le colloque s’adresse à des chercheurs travaillant à la fois sur les littératures anglophones et francophones, mais il se tiendra en anglais.
Lire le détail de l'appel à contributions…
Date de tombée : 20 sept 2025.