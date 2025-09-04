Cultures d’hier et aujourd’hui : les pratiques culturelles francophones et leurs agents dans l’Ouest canadien (Calgary)

Cultures d’hier et aujourd’hui : les pratiques culturelles francophones et leurs agents dans l’Ouest canadien

Date: 16 octobre 2025 – Mount Royal University, Calgary.

Cette journée d’étude vise à rassembler chercheuses et chercheurs s’interrogeant sur les pratiques culturelles francophones, passées et présentes, des plaines du Manitoba aux montagnes de la Colombie-Britannique. En croisant les regards interdisciplinaires, il s’agira de cartographier les transformations, les hybridités et les résistances qui façonnent ces pratiques, tout en interrogeant le rôle de leurs acteurs et actrices, visibles et invisibles.

L’expression “pratiques culturelles” fait référence à sa définition sociologique renvoyant à la consommation et à la participation de la vie intellectuelle et artistique[1]. Elle renvoie également à ce que nous appelons les agents de ces pratiques : artistes, auteur.e.s, universitaires, communautés, les détenteurs.trices de savoir traditionnels et les porteurs. euses de mémoires collectives, etc. Ces personnes ont produit ou produisent, ont animé ou animent des biens, des lieux et des moments culturels francophones. La notion de culture renvoie à une pluralité sémantique (matérielle, immatérielle, sociale, symbolique) que nous souhaiterions voir représentée lors de cette journée.

Des migrations européennes francophones et de leurs impacts sur les populations autochtones aux migrations plus récentes de la Caraïbe, du Moyen-Orient et des pays d’Afrique, l’espace des cultures et pratiques culturelles francophones dans l’Ouest canadien s’étoffe, se renouvelle, se modifie. Le rythme de ces changements semble s’accélérer sous l’effet de la mondialisation, du numérique et des recompositions identitaires. Ce sont ces moments que cette journée d’étude vise à capter et à mettre en perspective.

Ces questions peuvent être envisagées sous les axes possibles suivants:

● Histoire et mémoire

● Création et médiation

● Défis contemporains

● Langues, identités et transmission, etc.

Les approches historiques, sociologiques, littéraires et artistiques sont les bienvenues. Et nous restons ouverts à tout autre suggestion.

Les propositions comporteront un titre ainsi que cinq mots-clés et ne devront pas dépasser 200 mots. Elles doivent être envoyées à Antoine Eche (aeche@mtroyal.ca) et Justine Huet (jhuet@mtroyal.ca). Leurs auteurs enverront également une brève notice bio-bibliographique.

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des intervenants.

Les actes de cette journée d’études seront publiés dans Convergences francophones (http://mrujs.mtroyal.ca/index.php/cf/index), revue semestrielle, pluridisciplinaire et en libre accès.

Date limite de soumission des propositions : 15 septembre 2025

Date de notification des propositions retenues : 20 septembre 2025