Essai
Nouvelle parution
Alessandro Arbo, Agnès Molinier Arbo, La Musique et les Animaux dans la pensée antique

Alessandro Arbo, Agnès Molinier Arbo, La Musique et les Animaux dans la pensée antique

  • Paris, Classiques Garnier , coll. "Musicologie", 2025
  • EAN : 9782406185819
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18583-3
  • 249 pages
  • Prix : 25 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Alessandro Arbo et Agnès Molinier Arbo

La Musique et les Animaux dans la pensée antique

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 21, 2025.

Ce livre reconstruit la dynamique d’une discussion autour de la question de la musicalité des animaux qui a vu se confronter les principaux courants de pensée antiques, du platonisme au christianisme, en passant par l’aristotélisme, le stoïcisme, l’épicurisme, la nouvelle académie et le néoplatonisme.

Table des matières…

Préface de François-Bernard Mâche…

Existe également en version reliée - EAN 9782406185826 - au prix de 76 EUR.