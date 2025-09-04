Alessandro Arbo, Agnès Molinier Arbo, La Musique et les Animaux dans la pensée antique

Alessandro Arbo et Agnès Molinier Arbo

La Musique et les Animaux dans la pensée antique

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 21, 2025.

Ce livre reconstruit la dynamique d’une discussion autour de la question de la musicalité des animaux qui a vu se confronter les principaux courants de pensée antiques, du platonisme au christianisme, en passant par l’aristotélisme, le stoïcisme, l’épicurisme, la nouvelle académie et le néoplatonisme.

