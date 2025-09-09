Chahut dans les oreilles
Fondé en 2021 à Genève par Carole Harari et David Brun-Lambert, Chahut Média est un studio indépendant de création de podcasts dédié aux récits sensibles et engagés. À contre-courant de l’actualité immédiate, l'équipe imagine des séries documentaires audio conçues avec rigueur et passion, qui prennent le temps d’analyser le monde en mouvement : les circulations des idées, des récits et des populations. En collaborant avec des chercheur·euses et des expert·es, chaque podcast tente d'éclairer le présent à la lumière de l’Histoire et des sciences sociales. Ces créations audios s’écoutent comme on lit un livre : avec attention, curiosité et engagement. Chahut Média aide également les institutions académiques ou culturelles à produire, animer, et diffuser leurs podcasts. Le catalogue de Chahut Média est riche déjà de 19 documentaires pour 74 épisodes et 52 heures d'écoute. Parmi les dernières créations mises en ligne : une série consacrée au poète Philippe Jaccottet : et néanmoins la poésie, produit en partenariat avec le Centre des Littératures en Suisse romande (Université de Lausanne).