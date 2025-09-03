Et néanmoins…la poésie: Philippe Jaccottet (podcast ChahutMedia avec le Centre des Littératures en Suisse romande)

Une plongée sensible dans l’univers d’un des plus grands poètes francophones du XXe siècle: Philippe Jaccottet. Ce podcast donne à entendre une voix rare, à la fois pudique, inquiète et lumineuse, entre poésie, traduction, solitude et transmission.

Dès le premier épisode, on suit le fil de la vie de Philippe Jaccottet, depuis son installation dans le village de Grignan jusqu’à son entrée dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade. Témoignages de ses proches, analyses littéraires, extraits d’archives et lectures se mêlent pour retracer un parcours d’écriture profondément singulier.

Le dernier épisode dévoile un document sonore inédit : un enregistrement personnel de Philippe Jaccottet, confié par son fils Antoine, dans lequel le poète convoque une dernière fois les auteurs qui l’ont façonné – Rilke, Goethe, Claudel, Hölderlin…

Une série Chahut Média conçue en collaboration avec Daniel Maggetti, avec le soutien de la Fondation Leenaards, de la Fondation Jan Michalski pour la littérature, de la Fondation UBS pour la culture et de l’État de Vaud, en partenariat avec le Centre des littératures en Suisse romande (UNIL), le Centre de traduction littéraire de Lausanne, la BCUL et le Musée Jenisch Vevey.

