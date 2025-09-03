Journalivre, salon du livre journalisme et médias (Lille)

Après avoir accueilli près de 700 visiteurs l’année dernière lors de sa 1re édition, le journalivre fait son grand retour pour une 2e édition à l’ESJ Lille !

Porté par l’École Supérieure de Journalisme de Lille, en partenariat avec La Chouette Librairie et Les Lisières, deux librairies indépendantes de la métropole lilloise, ce salon du livre ouvert au grand public, s’intéresse évidemment au domaine d’expertise de l’école centenaire, le journalisme, et plus largement à l’écriture de long format, fiction et non fiction.

—

Au programme :

• des ouvrages écrits (et parfois dessinés) par des journalistes auteurs / autrices,

• des stands et dédicaces,

• des tables rondes,

• des échanges autour des grands enjeux liés aux médias et à l’écriture,

• des ateliers (dessin de presse, éducation aux médias et à l’information (EMI),

écriture…),

• des espaces thématiques BD, jeunesse,

• la remise du prix des étudiant(e)s de l’ESJ Lille pour la première fois.

—

Découvrez un aperçu des tables rondes qui rythmeront la journée :

11h - 12h : Faits-divers, l’art de la distance ?

14h - 15h : De l’enquête au roman

16h - 17h : Carte blanche (invité(e) dévoilé(e) très bientôt)

—

Informations pratiques :

Date : Samedi 29 novembre 2025

Horaires : 10h-18h

Lieu : ESJ Lille, 50 rue Gauthier de Châtillon, 59000 Lille

Entrée libre

Inscription obligatoire en ligne ou sur place le jour J :

https://my.weezevent.com/journalivre-salon-du-livre-journalisme-medias