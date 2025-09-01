CEDIL26 - Sciences du Langage : évolutions, défis et nouveaux Regards (Grenoble)

Le CEDIL (Colloque international des Étudiant·es chercheur·euses en DIdactique des langues et en Linguistique) aura lieu du 25 au 26 juin 2026 à l'Université Grenoble Alpes (Grenoble, France). Des ateliers, animés par des doctorant·e·s du laboratoire LIDILEM se tiendront le 24 juin 2026.

Cette manifestation scientifique, qui se tient tous les quatre ans, est une opportunité d'échanges pour les jeunes chercheur·euses de la communauté internationale. Elle leur permet d'entrer en contact avec les réseaux scientifiques de leurs domaines mais aussi de découvrir de nouvelles méthodologies de travail (modalités de recueil et de traitement de données, constitution et partage de corpus, etc.).

CEDIL contribue également à la formation des jeunes chercheur·euses tout en valorisant leurs contributions scientifiques. Cette sixième édition, organisée toujours par les doctorant·es du Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM), sera consacrée à la thématique : “Sciences du Langage : Évolutions, Défis et Nouveaux Regards”.

Cette thématique est pensée de manière à inclure le plus largement possible des travaux touchant aux différentes disciplines des sciences du langage, ce qui peut permettre au Colloque de s'ancrer au cœur des enjeux théoriques et méthodologiques du domaine.

Les soumissions sont attendues pour le 17 octobre 2025 sur le site du colloque (https://cedil26.sciencesconf.org/).