Séminaire Permanent d’Histoire et de Philosophie du Structuralisme : "Terre(s) et structure(s)"

Programme du SPHePS 2025-2026

Séminaire Permanent d’Histoire et de Philosophie du Structuralisme

Organisation : Jeanne Etelain (MO.CO/ESBA) & Patrice Maniglier (Paris Nanterre)

HAR / PPFC (Université Paris Nanterre) – Département des Arts (ENS Paris)

Thème de l’année : Terre(s) et structure(s)

Cycle de conférences : « science sauvages »

Le « Séminaire Permanent d’Histoire et de Philosophie du Structuralisme » (SPHePS), créé en décembre 2021, est un lieu de rencontre au sein de l’espace universitaire français pour toutes celles et ceux qui reconnaissent l’importance de mieux hériter de ce qui s’est joué autour de ce nom propre énigmatique, « structuralisme », afin de mieux appréhender les virtualités de notre présent.

Le séminaire entrelace deux cycles :

- un cycle de conférences assuré par Patrice Maniglier et/ou Jeanne Etelain dont le thème change chaque année ;

- un cycle d’invitations intitulé “Actualités de la recherche sur le structuralisme” avec des personnalités qui contribuent à renouveler notre compréhension de l’histoire ou de l’actualité du structuralisme, en lien ou non avec le thème de l’année.

Le SPHePS aborde chaque année un thème différent. L’année 2025-2026 poursuivra l’enquête amorcée l'année précédente sur la relation entre structuralisme et pensées du terrestre, en s’intéressant plus particulièrement à la relation entre le structuralisme (essentiellement de Lévi-Strauss) et l’anthropologie des sciences. Le cycle de séances sera cette année assuré par Patrice Maniglier et s’intitule : « Sciences sauvages »

Il a lieu plus ou moins tous les 15 jours, le mercredi de 18h à 20h, à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (ENS, 45 rue d’Ulm), ou à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA, 2 rue Vivienne).

Il a lieu à la fois en présentiel et en distanciel : pour recevoir le lien Zoom, qui est envoyé une heure avant la séance, il faut s’inscrire à la newsletter du séminaire : https://framagroupes.org/sympa/subscribe/spheps2

Enfin, toutes les séances font l’objet d’un enregistrement vidéo et sont ensuite mises à disposition de tout le monde sur la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@patricemaniglier-seminaire6184

Mercredi 24 septembre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 8 octobre 2025 (ENS, salle Celan)

Philippe Descola

Mercredi 22 octobre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 5 novembre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Sophie Gosselin

Mercredi 19 novembre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 3 décembre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Vicki Kirby



Mercredi 17 décembre 2025 (ENS, Salle Histoire)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 14 janvier 2026 (ENS, Salle Celan)

Luc Boltanski

Mercredi 28 janvier 2026 (ENS, Salle Celan)

Julien D’Huy



Mercredi 11 février 2026 (ENS, Salle Celan)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 11 mars 2026 (ENS, Salle Celan)

Alyne Costa

Mercredi 25 mars 2026 (ENS, Salle Celan)

Séminaire de Patrice Maniglier



Mercredi 8 avril 2026 (ENS, Salle Celan)

Norman Madarasz

Mercredi 6 mai 2026 (ENS, Salle Celan)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 20 mai 2026 (ENS, Salle Celan)

Francesco Marsciani



Mercredi 3 juin 2026 (INHA, Salle Pereisc)

Séminaire de Patrice Maniglier

Mercredi 17 juin 2026 (INHA, Salle Pereisc)

(attention exceptionnellement 17h-20h)

Diane Delaurens & Giuseppe Al-Majali

Jeanne Etelain est professeur de philosophie des arts et esthétique au MO.CO/ESBA (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), membre de l’Unité de Recherche HAR (Histoire des Arts et des Représentations) de l’Université Paris Nanterre, docteure en philosophie de NYU et de Nanterre.

Patrice Maniglier est Maître de conférences en Esthétique à l’Université Paris Nanterre, directeur de la sous-équipe Philosophie de l’Unité de Recherche HAR.