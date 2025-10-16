La Poétique expliquée

Les éditions des Belles-Lettres donnent à lire les Explications au livre d'Aristote sur l'Art poétique de Francesco Robortello, traduites Sylvaine Poujade-Baltazard. Lire les Explicationes, c’est partir à la rencontre d’un homme qui a consacré sa vie aux études grecques et latines. Quand en 1548 Francesco Robortello publie les quelque 320 pages de son commentaire de la Poétique, il a à peine 32 ans, et s’attache depuis toujours à la lecture des textes anciens et à l’élucidation de leurs énigmes. Son attention scrupuleuse à la lettre même du texte d’Aristote l’amène à comprendre qu’il est face à des idées très neuves sur l’art poétique, de nature à bouleverser les modes de pensée qui sont ceux de sa culture et de son époque. C'est le début d'une longue histoire qui se confond avec l'histoire de la littérature européenne.

(Illustr. : Francesco Robortello, In librum Aristotelis de arte Poetica, explicationes, Basileae: per Ioannem Heruagium iuniorem, 1555. In folio)