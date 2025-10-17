Francesco Robotello d'Udine, Explications au livre d'Aristote sur l'Art poétique

In librum Aristotelis de arte poetica explicationes

Introduction, édition et traduction par Sylvaine Poujade-Baltazard.

Francesco Robortello (1516-1567) est une figure marquante du monde des « doctes » de la Renaissance italienne, figure austère dont l’histoire se confond avec celle de sa carrière universitaire, figure insolente et irascible dont l’engagement dans les querelles de son temps se mesure en péripéties sans nombre – et parfois sans gloire. Figure controversée enfin, que ses analyses placeront parfois à contre-courant des principes de son époque, et condamneront à une certaine forme d’hétérodoxie.

Lire les Explicationes, c’est partir à la rencontre d’un homme qui a consacré sa vie aux études grecques et latines. Quand en 1548 Francesco Robortello publie les quelque 320 pages de son commentaire, il a à peine 32 ans, et s’attache depuis toujours à la lecture des textes anciens et à l’élucidation de leurs énigmes : la présente introduction a pour objet de l’accompagner sur cette route, qui le mène des premières et modestes manifestations de ses talents d’étudiant jusqu’à la chaire d’Humanités de la prestigieuse université de Pise, et de faire émerger progressivement la silhouette d’un véritable philologue, passionné par les analyses et les questionnements de la critique textuelle, inlassable travailleur qui sans cesse relit et reprend les épreuves de ses travaux.

Cet ouvrage démontre que son attention scrupuleuse à la lettre même du texte d’Aristote l’amène à comprendre parfaitement qu’il est face à des idées très neuves sur l’art poétique, de nature à bouleverser les modes de pensée qui sont ceux de sa culture et de son époque. Pour aborder les notions qui sont aujourd’hui devenues les notions clés du traité d’Aristote, comme la question de l’utilité de la poésie, de la catharsis ou de la mimèsis, il mobilise les outils conceptuels qui lui permettront de suivre pas à pas le processus de la création poétique, et de présenter finalement, à quelques approximations et hésitations près, une première lecture d’une authentique poétique aristotélicienne.

Lire un extrait…

—

Table des matières

Introduction

Épitre dédicatoire

Avis au lecteur

Explications au livre d'Aristote sur l'art poétique

Notes de la Traduction

Index rervm et verborvm

Index nominvm