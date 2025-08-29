Découper suivant les pointillés”. Images manufacturées à manipuler, XVIIIe-XXIe s. (INHA, Paris)

Colloque international

“Découper suivant les pointillés”: images manufacturées à manipuler (XVIIIe-XXIe siècles)

Organisation

Johanna Daniel, Université Lyon 2 - LARHRA, Hélène Valance, INHA - InVisu

Paris, Institut National d’Histoire de l’Art

31 mars-1er avril 2026

(English version below)

Découpé, plié, piqué, brodé, collé, ou animé par des jeux de transparence, le papier, matière aussi fragile qu’omniprésente dans le quotidien, est un support de créativité autour duquel s’articulent une multitude de savoir-faire. Travaillée par tous ces gestes, l’image imprimée sur le papier quitte le monde des surfaces planes pour affirmer sa matérialité : les « petites constructions » commercialisées par l’imprimerie Pellerin à Epinal à la fin du XIXe siècle font ainsi surgir de la planche des modèles en trois dimensions d’aéroplane, de l’arche de Noé ou de la Tour Eiffel. Théâtres miniatures, jeux d’ombres et de transparence, pliages, collages, dentelles ou pop-up - les manipulations démultiplient les potentialités de la matière papier, et dans le même temps de l’image imprimée. Ces productions manufacturées ne sont pas simplement des images destinées à être contemplées, mais demandent de leurs destinataires un engagement actif pour réaliser toutes leurs potentialités.

Ce colloque s’intéressera au rapport triangulaire entre image, papier, et manipulation. Il s’attachera d’une part aux images de papier produites en série pour être manipulées, construites et enrichies par leurs publics, et d’autre part aux pratiques amateures de bricolage s’appuyant sur des images sérielles destinées ou non à de telles pratiques (scrapbooking à partir d’éphémères, coloriage d’estampes, broderie d’images pieuses ou de cartes postales).

Ces manipulations, si elles sont amplement répandues (Hans Christian Andersen a par exemple laissé derrière lui une large collection de découpages amateurs), n’ont pourtant fait l’objet que de recherches universitaires ponctuelles. Les spécialistes d’histoire de l’art et de la culture matérielle se sont intéressés aux pratiques d’artistes renommés (Max Ernst, Pierre Alechinsky), et plus récemment à celles des anonymes, notamment à travers les exemples du découpage-collage et des albums factices, ou scrapbooks (Garvey 2012, Sebayashi 2016, Elliott, Gowrley et Etga 2019, Gowrley 2024). Si la matière papier a suscité des publications au cours de la dernière décennie (Laroque et Lee 2016, Laroque et Pierrard 2020, De Mayer, Kaminska et Thibault 2024), les gestes autour des images n’ont pour l’instant fait l’objet que de rares recherches (Kisiel et al. 2021-23).

Ce colloque explorera les pratiques qui se développent autour d’une grande variété imprimés fabriqués en série, du XVIIIe au XXIe siècles. Des vues d’optique à effet lumineux commercialisées en Europe dans les années 1760 aux activités de découpage, pliage, ou coloriage proposées dans les magazines pour enfants de nos jours en passant par les canivets, les images religieuses et l’imagerie publicitaire, on s’interrogera sur les interactions engagées entre le papier et les matières (tissu, cartons, bois), les outils (ciseaux, aiguilles, poinçons), ou encore l’environnement physique (lumière, vent, feu): que fait la matérialité du papier à l’œuvre ? Quelles interactions peuvent être mises au jour entre la matière papier et l’image qui y est imprimée ? On questionnera les gestes et savoir-faire impliqués dans la mise en œuvre de ces travaux, en examinant les modalités d’acquisition et de transmission de ces techniques (école, foyer), ou encore les attendus quant à l’habileté et au savoir-faire. Le colloque analysera les contraintes et négociations imposées dans l’articulation entre les images produites en série, voire en masse, et les pratiques individuelles. Quelles formes et quels espaces d’autonomie émergent dans ces manipulations ? Quels gestes, quelles pratiques artistiques, mais aussi sociales, quels usages des images se dessinent aussi ici ? On s’attardera également sur les techniques et réseaux de production et de commercialisation de ces images de papier à transformer dans l’économie générale de l’image: de quels réseaux culturels, mais aussi idéologiques et économiques ces images découpées témoignent-elles ?

Les propositions pourront s’articuler autour de l’une ou plusieurs des thématiques suivantes, sans pour autant s’y limiter :

Concevoir des images imprimées à manipuler

A partir de la fin du XVIIe siècle, émergent des productions d'estampes spécifiquement conçues pour être découpées, collées, enrichies de matériaux exogènes (découpures, gravures de mode habillées, vues d'optiques). Avec l'industrialisation de l'imagerie au XIXe siècle, cette production se massifie. Comment celles et ceux qui conçoivent ces images prennent-ils en compte, dès la création, les interventions à venir des consommatrices et consommateurs ? Ce paramètre a-t-il un impact sur la façon de dessiner, de graver ? Quelles marges de liberté ces images laissent-elles aux destinataires? Des planches de découpis du XIXe siècle aux magazines pour la jeunesse contemporains, qui sont celles et ceux qui dessinent et modélisent les maquettes de papier à monter ? Quels savoir-faire mettent-ils en œuvre ?

Faisabilité et habileté technique

Les petites et grandes constructions de l’imagerie d’Epinal, si elles sont peu onéreuses, sont loin d’être à la portée de tous: elles exigent une très grande habileté, et leur mise en œuvre repose sur l’acquisition de compétences manuelles avancées. Comment les savoir-faire entourant ces images se transmettent-ils ? De quelles théories sur l’éducation ou encore l’économie domestique ces derniers s'accompagnent-ils? Comment ont-ils évolué depuis le XVIIIe siècle ? Quelle est la part de créativité individuelle, et inversement, quelles contraintes les modèles et instructions imposent-ils?

Circulations et pratiques sociales

La diffusion des arts du papier témoigne d’une singulière mobilité, traversant aussi bien les frontières socio-culturelles que géographiques – et même temporelles, en dépit de leur vocation souvent éphémère. On s’intéressera aux circulations conjointes d’images et de pratiques autour du papier : Qui sont les actrices et acteurs de ces réseaux de production et de diffusion ? Dans quelle économie s’inscrivent-ils ? Quelles images circulent sous quels formats ? A quels publics spécifiques ces images s’adressent-elles, et sont-elles détournées par d’autres usages ? Quelles sociabilités se développent autour de ces pratiques ?

Conservation, transmission et numérisation des images à manipuler

Considérées comme des productions populaires, classifiées parmi les éphémères, les images imprimées pour être manipulées ont imparfaitement été patrimonialisées, leur préservation intéressant moins les institutions de beaux-arts que les collectionneuses et collectionneurs. Il existe pourtant d'importants fonds (musée de l'Image à Épinal, dépôt légal au département des estampes, le Papier Museum de Düren) qui posent des problèmes spécifiques d'inventaire et de signalement. On s'intéressera en particulier aux enjeux de collecte de l'objet “manipulé” aux côtés des planches d'impression vierges de toutes manipulations. Les retours d'expériences en termes de valorisation (réédition, ateliers pédagogiques, création contemporaine) sont bienvenus. Nous invitons également les propositions de communication consacrées aux problématiques de numérisation et de restitution du volume.

—

Ce colloque se veut interdisciplinaire, et les contributions de divers horizons (histoire de l'art, sciences de l'éducation, design, histoire matérielle et culturelle, information-communication, ou littérature) de spécialistes d’aires géographiques variées, du XVIIIe à nos jours, sont bienvenues. L’appel est également ouvert aux professionnelles et professionnels du patrimoine, aux collectionneuses et collectionneurs, aux créatrices et créateurs contemporains, aux éditrices et éditeurs, ainsi qu’aux praticiennes et praticiens.

Les propositions peuvent prendre plusieurs formes :

Communication individuelle (20 minutes)

Atelier de pratique

Entretien ou table-ronde

—

Les propositions, rédigées en français ou en anglais et ne dépassant pas 450 mots, sont à soumettre au plus tard le 30 septembre 2025. Elles seront accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique et devront être envoyées aux adresses électroniques suivantes :

helene.valance@inha.fr

johanna.p.daniel@gmail.com

—

Comité scientifique

Manuel Charpy, Laboratoire InVisu, CNRS

Pauline Chevalier, Université de Tours

Ariane Fennetaux, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Marine Kisiel, Palais Galliera

Séverine Montigny, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

Aurélie Petiot, Université Paris Nanterre

Bibliographie indicative

Audin, Marius, Marshall, Alan, Moglia, Bernadette, Ephemera : les imprimés de tous les jours, 1880-1939, Lyon, Musée de l’imprimerie, 2001.

Brust, Beth Wagner, The Amazing Paper Cuttings of Hans Christian Andersen, Boston, Houghton Mifflin, 1994.

De Maeyer, Juliette, Kaminska, Aleksandra et Thibault, Ghislain, Histoires matérielles du papier, 2024, en ligne https://doi.org/10.13098/infoclio.ch-lb-0012

Dolan, Alice, « An Adorned Print: Print Culture, Female Leisure and the Dissemination of Fashion in France and England, around 1660-1779 », V&A Online Journal, no 3, 2011, en ligne : .

Elliott, Patrick, Freya Gorwley et Yuval Etgar, Cut & Paste: 400 Years of Collage, Edimbourg, National galleries of Scotland, 2019.

Garvey, Ellen Gruber, Writing with Scissors: American Scrapbooks from the Civil War to the Harlem Renaissance, Oxford,‎ Oxford University Press, 2012.

Gobbé-Mévellec, Euriell et Hamaide, Eléonore, « “Déployer sa fragilité” : quand le pop-up transforme les petites mains en grands lecteurs », Elfe XX-XXI, n°13, 2024, en ligne: http://journals.openedition.org/elfe/6868

Gowrley, Freya, Fragmentary Forms: A New History of Collage, Princeton University Press, 2024.

Han, Huirong, Revolutionary Chinese paper cuts from the Newark Museum, Newark, Newark Museum, 2015.

Ingold, Tim, Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, Abingdon-on-Thames 2013.

Jammes, André. Papiers dominotés : trait d’union entre l’imagerie populaire et les papiers peints : France, 1750-1820. Paris, Éditions des Cendres, 2010.

Kisiel, Marine, et al., séminaire « Gestes d’Images », laboratoire InVisu-INHA, 2021-2023. En ligne : https://gestesdimages.inha.fr/

Kopylov, Marc, et Jammes André. Papiers dominotés français : ou l’art de revêtir d’éphémères couvertures colorées : livres et brochures entre 1750 et 1820, Paris, Éditions des Cendres, 2012.

Laroque, Claude, et Valérie Lee (dir.), Papiers en volume, traditions asiatiques et occidentales (actes de la journée d’étude du 4 novembre 2016), site de l’HiCSA, 2018. En ligne : https://archive.org/details/livre-laroque-01-1

Laroque, Claude, et Maryse Pierrard (dir.), Histoire du papier et de la papeterie : actualités de la recherche II (Actes de la journée d’étude du 13 octobre 2020) En ligne : https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2023-09/livre_laroque_02-2.pdf

Laroque, Claude, et Maryse Pierrard (dir.), Les Papiers filigranés de la période 1830-1950 (Actes de la journée d’étude du 8 octobre 2021), Paris, sites de l’HiCSA et de l’ENS, En ligne : https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2023-09/livre_laroque_02-2.pdf

Lerch, Dominique, et al, Les Images de dévotion en Europe XVIe-XXIe siècle : Une Précieuse Histoire, Beauchesne, 2021.

Le Thomas, Claire, Racines populaires du cubisme : pratiques ordinaires de création et art savant, Dijon, les Presses du réel, 2016.

Magnien, Gabriel, Canivets : Découpures et silhouettes. Lyon: Imprimeries réunies, 1947.

Mainardi, Patricia, Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture, New Haven,

Yale University Press, 2017

Montigny, Séverine « Les Grands Magasins parisiens, fabriques du petit consommateur ». L'échauguette, carnet de recherche de la BHVP, 27 mai 2025, en ligne : https://doi.org/10.58079/140r4

Oelschlägel, Petra, et Anna Arnold, Aus Papier!, Dortmund, Verlag Kettler, 2021.

Pelachaud, Gaëlle, Livres animés : Du papier au numérique, Paris, L'Harmattan, 2011.

Plunkett, John, « Light work : Feminine Leisure and the Making of Transparencies », dans Hadjiafxendi Kyriaki et Zakreski Patricia (dir.), Crafting the Woman Professional in the Long Nineteenth Century, Artistry and Industry in Britain, Burlington, Ashgate, 2013, p. 45‑67.

Rickards Maurice, Twyman Michael, De Beaumont Sally et Tanner Amoret, The Encyclopedia of Ephemera: A Guide to the Fragmentary Documents of Everyday Life for the Collector, Curator, and Historian, New York, Routledge, 2000.

Sadion, Martine (dir.), 14-18 L'Enfant découpait des images, Épinal, Musée de l'image, 2014.

Schneider, Malou (dir.), Des Mondes de papier: l’imagerie populaire de Wissembourg, Strasbourg, Musées de la ville de Strasbourg, 2010.

Sebayashi, Nathalie, « Appropriation par le collage : le cas de l'album factice », Histoire de l'art, n° 78-1, 2016, p. 71-85.

Taveneaux, Evelyn, La piété en dentelles : les images de dévotion et leurs dentelles, 1830-1910, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1992.

Tucker, Susan, Katherine Ott, et Patricia Butler (dir.), The Scrapbook in American Life, Temple University Press, 2006.

International symposium

Cut Along the Dotted Line: Craft Practices around Manufactured Pictures, XVIIIth-XXIst Centuries

Organizers: Johanna Daniel, Université Lyon 2, Hélène Valance, INHA - InVisu

Paris, Institut National d’Histoire de l’Art

March 31-April 1, 2026

Cut, folded, pierced, embroidered, glued: a material as fragile as it is ubiquitous, paper is a medium allowing for the expression of multiple skills. These manipulations free the printed image from flatness, while enhancing its materiality. From the plane surfaces of the “constructions” plates marketed by the Pellerin printing house in Epinal at the end of the XIXth century, for instance, emerged three-dimensional models of airplanes, of Noah's Ark, or of the Eiffel Tower, bringing a whole world to life. Shadow and transparency effects used in miniature theaters, paper folding, coloring, or collage activities : all these manipulations multiply the potential of paper as a material and, at the same time, of the image. These pictures are not simply produced as images to be contemplated, but they require their audiences to actively engage in the realization of their full potential.

This symposium will focus on the triangular relationship between image, paper, and manipulation. It will consider pictures manufactured and designed to be handled, constructed, and augmented by their audiences. It will also examine amateur craft practices based on serially or mass-produced pictures, whether or not these are meant for such practices (such as ephemeras turned into scrapbooks, hand-colored prints, or embroidered religious images and postcards).

Although these images and techniques are widespread (Hans Christian Andersen, for example, left a large collection of amateur cut-outs), they have only been the subject of occasional academic research. Art and material culture historians have mostly focused on the works of renowned artists, such as Max Ernst or Pierre Alechinsky. A few recent studies have addressed anonymous works, particularly collage and scrapbooking (Garvey 2012, Sebayashi 2016, Elliott, Gowrley, and Etga 2019, Gowrley 2024). Paper as a material has received a renewed attention (Laroque and Lee 2016, Laroque and Pierrard 2020, De Mayer, Kaminska, and Thibault 2024). However, gestures surrounding pictures have so far been relatively rarely taken into consideration (Kisiel 2021-23).

This conference will explore the practices developed around a variety of pictures produced in series or on a massive scale, from the XVIIIth to the XXIst centuries. From backlit optical views marketed in Europe in the 1760s to the cutting, folding, and coloring activities circulated in children's magazines today, via religious imagery and advertising materials, we will examine the interactions between paper and other materials (fabric, cardboard, wood), tools (scissors, needles, punches), as well as the physical environment (light, wind, fire). What does the materiality of paper do to the image? We will question the gestures and know-how involved in the production of these works, examining how these techniques were and are acquired and transmitted (school, home), as well as the expectations regarding the users’ skills. The conference will analyze the constraints and negotiations imposed by the articulation between mass- or serially-produced pictures, and individual practices. What forms and spaces of autonomy are allowed by these manipulations? What gestures, artistic and social practices, and uses of images are visible here? It will consider the techniques and networks of production and commercialization of these printed images in the general landscape of picture-making: what cultural, ideological, and economic networks are at play here?

Proposals may address one or several of the following questions, without being limited to these suggestions:

Designing printed images to be manipulated

Prints such as cutouts, fashion engravings, or optical views began to be produced specifically to be cut out, glued, and augmented with different materials in the late XVIIth century. With the industrialization of imagery in the XIXth century, this type of production expanded dramatically. How did and do the designers of these images anticipate the future interventions of consumers in their creative process? How does this impact the way they drew and engraved? Do these images allow for free, autonomous uses? From XIXth century scrap sheets to contemporary youth magazines, who are the designers of paper models? What specific skills do they demonstrate?

Feasibility and technical skill

Although small and large constructions from the Pellerin house in Epinal were inexpensive, they were far from being within everyone's reach: they required a great deal of skill, and their production relied on the acquisition of advanced manual competences. How was the expertise surrounding these images passed on? What theories of education or domestic economy accompany them? How have they evolved since the XVIIIth century? How much individual creativity is involved, and conversely, what constraints are imposed by models and instructions?

Circulation and social interactions

Paper crafts are remarkably mobile, crossing socio-cultural and geographical boundaries—and even temporal ones, despite their often ephemeral nature. We will focus on the joint circulation of images and practices related to paper: Who are the actors of these production and circulation networks? What is their general economic environment? Which images circulate in which formats? Which specific audiences do these images address, and are they diverted for other uses? What types of social relationships developed around these practices?

Conservation, transmission, and digitization of images to be manipulated.

Considered as popular productions and classified as ephemera, pictures designed to be manipulated have been imperfectly preserved, because they have been of less interest to fine arts institutions than to collectors. However, there are important collections (the Musée de l'Image in Épinal, the dépôt légal at the Bibliothèque Nationale de France, the Papier Museum in Düren) which pose specific problems of inventory, cataloguing, and public outreach around these collections. We are particularly interested in the challenges of collecting “manipulated” objects alongside printing plates that have not been altered in any way. We would like to interrogate public outreach activities around these productions (print reissuing, pedagogical workshops, contemporary creation). We also invite proposals for papers on digitization issues, which may especially question the relationship between flat images and volume.

This is an international interdisciplinary symposium. We welcome contributions from various fields (art history, education sciences, design, material and cultural history, communication sciences, or literature) and areas of specialization (with no regional restriction, from the XVIIIth century to the present day).The call is also open to curators and conservators, collectors, contemporary creators, publishers and professional users.

Proposals may take several forms:

Individual 20-minute presentations

Practical workshops

Interview or panel discussions.

Proposals, written in French or English and under 450 words, must be submitted by September 30, 2025. They should be accompanied by a brief bio-bibliographical note and sent to the following email addresses:

helene.valance@inha.fr

johanna.p.daniel@gmail.com

Scientific committee

Manuel Charpy, Laboratoire InVisu, CNRS

Pauline Chevalier, Université de Tours

Ariane Fennetaux, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Marine Kisiel, Palais Galliera

Séverine Montigny, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

Aurélie Petiot, Université Paris Nanterre

Bibliography

Audin, Marius, Marshall, Alan, Moglia, Bernadette, Ephemera : les imprimés de tous les jours, 1880-1939, Lyon, Musée de l’imprimerie, 2001.

Brust, Beth Wagner, The Amazing Paper Cuttings of Hans Christian Andersen, Boston, Houghton Mifflin, 1994.

De Maeyer, Juliette, Kaminska, Aleksandra, and Thibault, Ghislain, Histoires matérielles du papier, 2024, online : https://doi.org/10.13098/infoclio.ch-lb-0012

Dolan, Alice, « An Adorned Print: Print Culture, Female Leisure and the Dissemination of Fashion in France and England, around 1660-1779 », V&A Online Journal, no 3, 2011, online : .

Elliott, Patrick, Freya Gorwley, and Yuval Etgar, Cut & Paste: 400 Years of Collage, Edimbourg, National galleries of Scotland, 2019.

Garvey, Ellen Gruber, Writing with Scissors: American Scrapbooks from the Civil War to the Harlem Renaissance, Oxford,‎ Oxford University Press, 2012.

Gobbé-Mévellec, Euriell, and Hamaide, Eléonore, « “Déployer sa fragilité” : quand le pop-up transforme les petites mains en grands lecteurs », Elfe XX-XXI, n°13, 2024, online: http://journals.openedition.org/elfe/6868

Gowrley, Freya, Fragmentary Forms: A New History of Collage, Princeton University Press, 2024.

Han, Huirong, Revolutionary Chinese paper cuts from the Newark Museum, Newark, Newark Museum, 2015.

Ingold, Tim, Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture, Abingdon-on-Thames 2013.

Jammes, André. Papiers dominotés : trait d’union entre l’imagerie populaire et les papiers peints : France, 1750-1820. Paris, Éditions des Cendres, 2010.

Kisiel, Marine, et al., « Gestes d’Images » seminar, laboratoire InVisu-INHA, 2021-2023. Online : https://gestesdimages.inha.fr/

Kopylov, Marc, and Jammes André. Papiers dominotés français : ou l’art de revêtir d’éphémères couvertures colorées : livres et brochures entre 1750 et 1820, Paris, Éditions des Cendres, 2012.

Laroque, Claude, and Valérie Lee (eds.), Papiers en volume, traditions asiatiques et occidentales (actes de la journée d’étude du 4 novembre 2016), site de l’HiCSA, 2018. Online :

Laroque, Claude, and Maryse Pierrard (eds.), Histoire du papier et de la papeterie : actualités de la recherche II (Actes de la journée d’étude du 13 octobre) Online : 2020) https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2023-09/livre_laroque_02-2.pdf

Laroque, Claude, and Maryse Pierrard (eds.), Les Papiers filigranés de la période 1830-1950 (Actes de la journée d’étude du 8 octobre 2021), Paris, sites de l’HiCSA et de l’ENS. Online : https://hicsa.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2023-09/livre_laroque_02-2.pdf

Lerch, Dominique, et al, Les Images de dévotion en Europe XVIe-XXIe siècle : Une Précieuse Histoire, Beauchesne, 2021.

Le Thomas, Claire, Racines populaires du cubisme : pratiques ordinaires de création et art savant, Dijon, les Presses du réel, 2016.

Magnien, Gabriel, Canivets : découpures et silhouettes. Lyon: Imprimeries réunies, 1947.

Mainardi, Patricia, Another World: Nineteenth-Century Illustrated Print Culture, New Haven,

Yale University Press, 2017

Montigny, Séverine « Les grands magasins parisiens, fabriques du petit consommateur ». L'échauguette, carnet de recherche de la BHVP, 27 mai 2025, online : https://doi.org/10.58079/140r4

Oelschlägel, Petra, and Anna Arnold, Aus Papier!, Dortmund, Verlag Kettler, 2021.

Pelachaud, Gaëlle, Livres animés : Du papier au numérique, Paris, L'Harmattan, 2011.

Plunkett, John, « Light work : Feminine Leisure and the Making of Transparencies », in Hadjiafxendi Kyriaki and Zakreski Patricia (eds.), Crafting the Woman Professional in the Long Nineteenth Century, Artistry and Industry in Britain, Burlington, Ashgate, 2013, p. 45‑67.

Rickards Maurice, Twyman Michael, De Beaumont Sally, and Tanner Amoret, The Encyclopedia of Ephemera: a Guide to the Fragmentary Documents of Everyday Life for the Collector, Curator, and Historian, New York, Routledge, 2000.

Sadion, Martine (ed.), 14-18 L'Enfant découpait des images, Épinal, Musée de l'image, 2014.

Schneider, Malou (ed.), Des Mondes de papier: l’imagerie populaire de Wissembourg, Strasbourg, Musées de la ville de Strasbourg, 2010.

Sebayashi, Nathalie, « Appropriation par le collage : Le cas de l'album factice », Histoire de l'art, n° 78-1, 2016, p. 71-85.

Taveneaux, Evelyn, La piété en dentelles : les images de dévotion et leurs dentelles, 1830-1910, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1992.

Tucker, Susan, Katherine Ott, and Patricia Butler (eds.), The Scrapbook in American Life, Temple University Press, 2006.