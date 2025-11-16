Rester en 1984
Surveillance sans limites, censure et propagande, terreur, bannissement des libertés individuelles, jusqu’à l’amour lui-même... 1984 fascine depuis bientôt 80 ans par la violence implacable qu’il décrit et sa dimension prémonitoire. Les éditions Flammarion font paraître une nouvelle traduction par Clotilde Meyer du chef-d'œuvre de Georges Orwell. Cette édition collector à la fabrication soignée est accompagnée d'un essai de Frédéric Regard, qui interroge la force du mythe qu’est devenu 1984. Que dit de notre monde le succès de cette fiction ? Quelle était la motivation d’Orwell à fournir cet ultime travail, quelques mois avant sa mort ? Il montre comment ce "roman-essai" expérimental a pu réaliser l’ultime souhait qu’Orwell aura nourri toute sa vie durant : "transformer l’écriture politique en art".
