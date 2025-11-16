Rester en 1984

Surveillance sans limites, censure et propagande, terreur, bannissement des libertés individuelles, jusqu’à l’amour lui-même... 1984 fascine depuis bientôt 80 ans par la violence implacable qu’il décrit et sa dimension prémonitoire. Les éditions Flammarion font paraître une nouvelle traduction par Clotilde Meyer du chef-d'œuvre de Georges Orwell. Cette édition collector à la fabrication soignée est accompagnée d'un essai de Frédéric Regard, qui interroge la force du mythe qu’est devenu 1984. Que dit de notre monde le succès de cette fiction ? Quelle était la motivation d’Orwell à fournir cet ultime travail, quelques mois avant sa mort ? Il montre comment ce "roman-essai" expérimental a pu réaliser l’ultime souhait qu’Orwell aura nourri toute sa vie durant : "transformer l’écriture politique en art".

