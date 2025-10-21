L'origine des inégalités

Comment mener une critique des inégalités sans s’accorder sur ce que désigne l’égalité elle-même ? Relève-t-elle du droit naturel, de l’utopie sociale ou d’un combat politique toujours inachevé ? Et surtout, derrière ce mot si simple, comment comprendre les multiples sens que l’égalité peut revêtir ? Dans Égalité. Histoire d’une idée insaisissable (Flammarion), Darrin McMahon retrace l’histoire de la notion d’égalité des origines de l’humanité jusqu’à nos jours. Organisé autour de onze figures (le renversement, le nivellement, la justice, la fraternité, le rêve...), l'ouvrage rompt avec la tradition faisant remonter la naissance de l’idéal d’égalité politique au XVIIIe siècle, et le dissocie ainsi de la modernité politique : l’égalité est une notion bien plus ancienne, présente dans de nombreuses religions et idéologies. Retracer sa longue histoire dans la culture occidentale en montre les ambiguïtés et les contradictions dans le monde contemporain – justification de la violence et de la domination, tension entre égalité et distinction…

Sous le titre Ce que l'égalité veut dire (Seuil), on peut lire le dialogue de Thomas Piketty et Michael J. Sandel sur les enjeux contemporains de l'égalité. Leur conversation explore les défis sociaux, économiques et politiques qui façonnent nos sociétés modernes, interrogeant les mécanismes qui creusent les inégalités et les moyens de les réduire. Ils examinent avec une acuité remarquable les dimensions complexes des inégalités, en mettant l’accent sur l'investissement dans l'éducation et la santé, la justice fiscale et la nécessité de limiter le pouvoir politique des plus riches. Ils questionnent aussi les dynamiques de solidarité et de dignité ainsi que les enjeux globaux que sont les migrations et le changement climatique.

(Photo issue de la série Unequal Scenes de Johnny Miller, 2016)