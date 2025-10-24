Darrin M. McMahon, Égalité. Histoire d'une idée insaisissable

Traduction (Anglais) par Christophe Jacquet

La critique des inégalités est un des horizons de notre époque. Mais comment la mener sans s’accorder sur ce que désigne l’égalité elle-même ? Relève-t-elle du droit naturel, de l’utopie sociale ou d’un combat politique toujours inachevé ? Et surtout, derrière ce mot si simple, si puissant, si évocateur, comment comprendre les multiples sens que l’égalité peut revêtir ? Dans ce livre magistral et ambitieux, Darrin M. McMahon retrace l’histoire longue de l’idée d’égalité, des citoyens athéniens aux militants noirs des droits civils, de la guerre des paysans au XVIᵉ siècle aux combats féministes du XXᵉ siècle, en passant par la Révolution française et les utopies socialistes.

L’égalité, loin d’être une idée simple, révèle de surprenantes et inquiétantes ambiguïtés : elle implique souvent une part d’inégalité, de hiérarchie et même d’exclusion. Telle est la leçon de ce voyage passionnant à travers les siècles, qui n’hésite pas à remonter aux origines de l’humanité : l’égalité, cette aspiration éternelle des êtres humains, est aussi une notion insaisissable, profondément historique, qui doit toujours être réinventée.

Feuilleter l'ouvrage…