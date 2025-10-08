Editos
Actualités
La guerre des mots

La guerre des mots

Publié le par Marc Escola

"Trump et Poutine croient en la puissance du langage, ils veulent en être les maîtres. En supprimant des mots, ils pensent qu’ils suppriment les choses : Trump fait des listes, Poutine parle d’opération militaire spéciale. Chacun invente sa novlangue : free speech est un bâillon, un démocrate est un nazi. Et moi, j’ai peur qu’on ne puisse plus dire : ceci est un mensonge. Ils détestent l’Europe d’aujourd’hui et sont nostalgiques d’une Europe chrétienne, morale, conservatrice, sans trans ni woke. Or c’est celle qui revient en force. Est-ce celle-là que nous voulons ? Comment lutter ?", se demande Barbara Cassin dans La guerre des mots. Trump, Poutine et l’Europe (Flammarion). Elle tient que la culture, la capacité de juger qu’elle implique, est une manière politique de résister, qui reste à notre portée : "Si j’avais à définir la culture de l’Europe, je dirais simplement : il y a des choses à entendre, il y a des livres à lire".