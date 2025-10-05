Barbara Cassin, La guerre des mots. Trump, Poutine et l'Europe
« J’ai eu besoin comme jamais d’écrire ce livre-ci. Il y va de la culture comme résistance. Trump et Poutine croient en la puissance du langage, ils veulent en être les maîtres. En supprimant des mots, ils pensent qu’ils suppri- ment les choses : Trump fait des listes, Poutine parle d’opération militaire spéciale. Chacun invente sa novlangue: free speech est un bâillon, un démocrate est un nazi.
Et moi, j’ai peur qu’on ne puisse plus dire : ceci est un mensonge. Ils détestent l’Europe d’aujourd’hui et sont nostalgiques d’une Europe chrétienne, morale, conservatrice, sans trans ni woke. Or c’est celle qui revient en force. Est-ce celle-là que nous voulons ? Comment lutter ? À travers la guerre des mots, c’est à la culture qu’ils s’en prennent. Je crois que la culture, la capacité de juger qu’elle implique, est une forte manière de résister, une manière politique, à notre portée. Si j’avais à définir la culture de l’Europe, je dirais simplement : il y a des choses à entendre, il y a des livres à lire. »
Barbara Cassin, philologue et philosophe, est docteur ès lettres et directrice de recherches au CNRS. Spécialiste de philosophie grecque, en particulier de rhétorique et de sophistique, elle travaille sur ce que peuvent les mots. Elle est élue à l’Académie française en 2018.