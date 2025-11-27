Le Magasin du XIXe siècle, n° 15 : "Ô Saisons !"
Table des matières
ÉDITORIAL - Romain Enriquez et Hélène Parent
LEUR XIXe SIÈCLE - Entretien avec Aurélien Bellanger. Propos recueillis par Benjamin Arnaud
DOSSIER : Ô SAISONS !
José-Luis Diaz - Le xixe siècle face à la ronde des saisons
François Walter - La saisonnalité au xixe siècle
Marie-Bénédicte Diethelm - Saisons et châteaux. Du côté du faubourg Saint-Germain
Jean-Didier Wagneur - Marronniers et marchandises des quatre saisons
Jean-Claude Yon - L’activité théâtrale et lyrique au fil des saisons
Nadine Vivier - Le rythme de vie saisonnier des paysans au xixe siècle
Sébastien Pivoteau - Les migrations saisonnières des populations rurales au xixe siècle
Jean-Claude Caron - Saisons et révolutions
Éléonore Reverzy - Saisons de femmes
Yvon Le Scanff - La nature des saisons
Aurélie Foglia - Le corps saisonnier des poètes romantiques
Alain Montandon - Le quatuor des saisons de Théophile Gautier
Marine Le Bail - Les saisons de Jules Janin
Florence Fix - De personnages hors-saison dans quelques romans naturalistes
Françoise Gaillard - Le printemps en décembre
José-Luis Diaz - Fleurs de saisons
François Walter - Orientations bibliographiques
ARCHIVES
Jean-Claude Yon - Eça de Queiroz vu de France au xixe siècle
Jean-Claude Yon - 1877, Johann Strauss à Paris
LE XIXe SIÈCLE INTIME
Brigitte Diaz - Sociologie de l’intime
Céline Duverne - Illusions (conjugales) perdues : Balzac physiologiste du mariage
Chantal Prévot - L’automne des femmes. Le « retour de l’âge » au début du xixe siècle
Lise Manin - La nudité féminine à l’épreuve de l’hygiène au second xixe siècle
Marceau Lévin - Les « biographies contemporaines » : entre exposition et dissimulation de l’intime
L’ESPRIT DES LIEUX : STATIONS THERMALES
Laurent Portes - La difficile ascension d’une station thermale de montagne : Ax-les-Thermes (Ariège).
Jean-Didier Wagneur - Very Bade trips
LE XIXe SIÈCLE S’AFFICHE
Présentation : Sophie Mentzel
Le XIXe siècle à l’avant-garde :
Mathilde Labbé et Anne Reverseau - Autoportrait et palimpseste : les images saturées de Roméo Mivekannin
Le XIXe siècle en expositions :
Sara Vitacca - Introduction
Tanguy Sacré- Au Bonheur des grands magasins
Alessandra Ronetti - Le Corps masculin dans l’art du xixe siècle
Hélène Zanin - Désirer les hommes forts
Francesca Romana Posca - Les Élèves de Henner : réseaux et trajectoires de femmes artistes
Olivier Sauvage - Eharriet Backer. La Musique des Couleurs / Bruno Liljefors. La Suède Sauvage
Jacopo Ranzani - Milan capitale des arts au xixe siècle
Le XIXe siècle à l’écran
Mathilde Labbé - Le xixe siècle à venir
Marie-Clémence Régnier - Les Vies majuscules de Sarah Bernhardt.
Delphine Gleizes - Animée et combattante : une histoire du romantisme
Le XIXe siècle à la scène
Agathe Giraud - Le Désir de l’autruche
Sophie Mentzel - Entendre l’invisible
Florence Filippi - Danser dans la toile
Le XIXe siècle en musique
Marie Gaboriaud - Introduction
Mathilde Mougin - Sigurd d’Ernest Reyer À Marseille,
Guillaume Castella - L’opéra de Zürich bouscule les traditions néo-romantiques
Guillaume Castella - Du Bel Canto au déhanché au Stadthaus de Winterthur
Émilie de Fautereau - Étrange comédie, divines tragédies
Le XIXe siècle en littérature
Claire Barel-Moisan – Enfermements et enquêtes
Michel Pierssens - Meurtre et poésie : l’aliéniste au défi
Marine Le Bail - Fictions de l’aliénisme : la revanche des patientes ?
Ninon Chavoz - « Léonie, soudain vivante et morte ».