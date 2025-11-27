Le Magasin du XIXe siècle, n° 15 : "Ô Saisons !"

Table des matières

ÉDITORIAL - Romain Enriquez et Hélène Parent

LEUR XIXe SIÈCLE - Entretien avec Aurélien Bellanger. Propos recueillis par Benjamin Arnaud

DOSSIER : Ô SAISONS !

José-Luis Diaz - Le xixe siècle face à la ronde des saisons

François Walter - La saisonnalité au xixe siècle

Marie-Bénédicte Diethelm - Saisons et châteaux. Du côté du faubourg Saint-Germain

Jean-Didier Wagneur - Marronniers et marchandises des quatre saisons

Jean-Claude Yon - L’activité théâtrale et lyrique au fil des saisons

Nadine Vivier - Le rythme de vie saisonnier des paysans au xixe siècle

Sébastien Pivoteau - Les migrations saisonnières des populations rurales au xixe siècle

Jean-Claude Caron - Saisons et révolutions

Éléonore Reverzy - Saisons de femmes

Yvon Le Scanff - La nature des saisons

Aurélie Foglia - Le corps saisonnier des poètes romantiques

Alain Montandon - Le quatuor des saisons de Théophile Gautier

Marine Le Bail - Les saisons de Jules Janin

Florence Fix - De personnages hors-saison dans quelques romans naturalistes

Françoise Gaillard - Le printemps en décembre

José-Luis Diaz - Fleurs de saisons

François Walter - Orientations bibliographiques

ARCHIVES

Jean-Claude Yon - Eça de Queiroz vu de France au xixe siècle

Jean-Claude Yon - 1877, Johann Strauss à Paris

LE XIXe SIÈCLE INTIME

Brigitte Diaz - Sociologie de l’intime

Céline Duverne - Illusions (conjugales) perdues : Balzac physiologiste du mariage

Chantal Prévot - L’automne des femmes. Le « retour de l’âge » au début du xixe siècle

Lise Manin - La nudité féminine à l’épreuve de l’hygiène au second xixe siècle

Marceau Lévin - Les « biographies contemporaines » : entre exposition et dissimulation de l’intime

L’ESPRIT DES LIEUX : STATIONS THERMALES

Laurent Portes - La difficile ascension d’une station thermale de montagne : Ax-les-Thermes (Ariège).

Jean-Didier Wagneur - Very Bade trips

LE XIXe SIÈCLE S’AFFICHE

Présentation : Sophie Mentzel

Le XIXe siècle à l’avant-garde :

Mathilde Labbé et Anne Reverseau - Autoportrait et palimpseste : les images saturées de Roméo Mivekannin

Le XIXe siècle en expositions :

Sara Vitacca - Introduction

Tanguy Sacré- Au Bonheur des grands magasins

Alessandra Ronetti - Le Corps masculin dans l’art du xixe siècle

Hélène Zanin - Désirer les hommes forts

Francesca Romana Posca - Les Élèves de Henner : réseaux et trajectoires de femmes artistes

Olivier Sauvage - Eharriet Backer. La Musique des Couleurs / Bruno Liljefors. La Suède Sauvage

Jacopo Ranzani - Milan capitale des arts au xixe siècle

Le XIXe siècle à l’écran

Mathilde Labbé - Le xixe siècle à venir

Marie-Clémence Régnier - Les Vies majuscules de Sarah Bernhardt.

Delphine Gleizes - Animée et combattante : une histoire du romantisme

Le XIXe siècle à la scène

Agathe Giraud - Le Désir de l’autruche

Sophie Mentzel - Entendre l’invisible

Florence Filippi - Danser dans la toile

Le XIXe siècle en musique

Marie Gaboriaud - Introduction

Mathilde Mougin - Sigurd d’Ernest Reyer À Marseille,

Guillaume Castella - L’opéra de Zürich bouscule les traditions néo-romantiques

Guillaume Castella - Du Bel Canto au déhanché au Stadthaus de Winterthur

Émilie de Fautereau - Étrange comédie, divines tragédies

Le XIXe siècle en littérature

Claire Barel-Moisan – Enfermements et enquêtes

Michel Pierssens - Meurtre et poésie : l’aliéniste au défi

Marine Le Bail - Fictions de l’aliénisme : la revanche des patientes ?

Ninon Chavoz - « Léonie, soudain vivante et morte ».