Les mutations du concept de frontières : Entre fixité et mouvance (Beyrouth, Liban)
Les mutations du concept de frontières :
Entre fixité et mouvance
Colloque International
Les 10 & 11 février 2026
Coordonné par : Carole MEDAWAR & Nada MARAASHLI
English version below
Le mot frontière, issu du latin frons, frontis (le front), renvoie à ce qui est en avant, à une ligne de démarcation. D'abord politique et territoriale, la notion s'est progressivement étendue à des sphères sociales, culturelles, linguistiques, symboliques ou encore épistémologiques. Dans le champ des lettres, des sciences humaines et des arts, la notion de frontière est plus que jamais remise en question : elle se déplace, se redéfinit, se brouille ou se transgresse.
À l'heure des bouleversements géopolitiques, des crises migratoires, des transformations numériques et de la mondialisation des savoirs, la frontière apparaît comme un espace paradoxal : à la fois seuil et barrière, séparation et porosité, exclusion et interaction. Loin d'être fixes ou figées, les frontières se révèlent mouvantes, instables, souvent remises en cause dans les pratiques, les discours et les représentations.
Comment penser cette instabilité constitutive des frontières à partir des œuvres, des formes et des savoirs produits dans le champ des humanités ? Quels enjeux soulève leur constante reconfiguration dans la construction des identités, des récits et des disciplines ?
Ce colloque vise à interroger non seulement les représentations des frontières, mais aussi les gestes de leur transgression, de leur effacement ou de leur redécoupage. Il s'agira d'examiner comment ces frontières s'inscrivent dans le corps des œuvres, les récits et les langages, et comment elles en modèlent la réception, la transmission et l'interprétation.
Axes de réflexion
Frontières géographiques et politiques dans la littérature, le cinéma et les arts
Cet axe explore les notions d'exil, de migration, de guerre et d'errance, ainsi que leur impact sur l'identité nationale et la mémoire des lieux et des conflits.
Mémoire, récit et frontières de l'Histoire
Il s'agit ici d'interroger la relation entre fiction et réalité dans la mémoire collective, le récit individuel et le récit national, en abordant les mémoires empêchées, occultées ou fragmentées.
Pensée postcoloniale et critique des frontières
Cet axe se concentre sur les dynamiques de domination, l'effacement des récits minorés, la décolonisation des imaginaires, ainsi que les circulations et réappropriations culturelles.
Frontières esthétiques, symboliques et épistémologiques
Il examine la liminalité, l'hybridation, les expérimentations formelles, les récits mythiques et archétypaux, ainsi que les croisements entre les genres et les correspondances entre les arts, les langages et les savoirs.
Modalités de participation
Le colloque se déroulera en trois langues : arabe, français et anglais.
Les propositions de communication, d'environ 300 mots, doivent inclure un titre, un résumé en français et en anglais, cinq mots-clés et une courte notice bio-bibliographique. Elles devront être envoyées au plus tard le 16 novembre 2025 aux adresses électroniques suivantes : frontierescolloque@gmail.com et carole.medawar@ul.edu.lb.
Toutes les propositions seront évaluées par le comité scientifique. Nous invitons les participant·e·s à spécifier l'axe thématique dans lequel s'inscrit leur projet.
Le comité scientifique communiquera les résultats de la sélection avant le 7 décembre 2025. Le programme définitif sera établi le 27 janvier 2026.
Suite au colloque, une sélection de communications fera l'objet d'une publication collective, après avoir été soumise à une évaluation en double aveugle.
Formulaire de participation
NOM et prénom :
Université / Institution :
Téléphone :
E-mail :
Directeur·trice de thèse (si doctorant·e) :
Titre de la communication :
Résumé (300 mots) :
Mots-clés (5) / Axe choisi :
Notice bio-bibliographique :
—
Calendrier
16 novembre 2025 : Date limite d'envoi des propositions
7 décembre 2025 : Résultats de l'évaluation scientifique
27 janvier 2026 : Programme définitif du colloque
Dates du colloque : 10 et 11 février 2026
Envoi du texte complet (environ 35 000 signes, espaces et bibliographie comprises) : 28 février 2026
—
Comité scientifique
ABIDINE Nour, (Université Arabe de Beyrouth, Liban)
AL JAREF Rima (Université du Roi-Saoud, Riyad, Arabie saoudite)
AL KHATIB Hayat (Université Ouverte Arabe, Liban)
BASSI Dorra (Université de Tunis, Tunisie)
DANAB Rabaa (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
EL HAGE HASSAN Hussein (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
EL RAMMOUZ Hind (Université Libanaise, Fanar, Liban)
GINGRICH Good Luann (York University, Toronto, Canada)
HASHEM Imad (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
KAMAL Amale (Université de Menoufia, Égypte)
LEBBOS Joseph (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
MANDIL Amani (New Illinois University, États- Unis d'Amérique)
MANSOUR Salim (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
MARAASHLI Nada (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
MAZBOUDI Badia (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
MEDAWAR Carole (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
MOHAMED Nermin (Université Arabe de Beyrouth, Liban)
NJEIM Tanios (Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban)
OBEID Maguy (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
RAMADAN Hany (Université de Giresun, Turquie)
SABRA YOUSRA (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
SALEM Mouhammad (Université de Mossoul, Irak)
SARI Latifa (Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen, Algérie)
YAHFOUFI Najwa (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
ZAINEDDINE Aïda (Université Libanaise, Beyrouth, Liban)
—
Comité d'organisation
Hamid AWWAD, Mona DASSOUKI, Hussein EL HAJJ HASSAN, Diana HADDARA, Ibrahim HOUT, Sourailla JABAK, Nada MARAASHLI, Carole MEDAWAR, Yousra SABRA, Najwa YAHFOUFI.
Coordinatrices du colloque : Carole MEDAWAR & Nada MARAASHLI
https://lu.ul.edu.lb/files/ann/20250819-ULFLHS-ConAn-VersionFr.pdf
—
English version
The Changing Concept of Border in Humanities:
Between Fixity and Flux
International Conference
February 10-11, 2026
Coordinated by: Carole MEDAWAR & Nada MARAASHLI
The word border, originally referring to the edge or boundary of a territory, derives from Old French bordure and is rooted in the idea of a limit or threshold. While historically associated with political and territorial demarcations, the concept has gradually extended into social, cultural, linguistic, symbolic, and even epistemological domains. In literature, the humanities, and the arts, the notion of the border is more contested than ever: it shifts, redefines itself, becomes blurred, or is actively transgressed.
In an era marked by geopolitical upheavals, migration crises, digital transformations, and the globalization of knowledge, the border appears as a paradoxical space: between threshold and barrier, separation and porosity, exclusion and interaction. Far from being fixed or static, borders prove to be fluid, unstable, and frequently questioned in practices, discourses, and representations.
How can we think through the inherent instability of borders based on the works, forms, and knowledge produced within the humanities? What are the stakes of their ongoing reconfiguration in shaping identities, narratives, and disciplines?
This conference aims to examine not only the representations of borders but also the acts of their transgression, erasure, or redrawing. The goal is to explore how these borders are inscribed in the body of works, narratives, and languages, and how they shape their reception, transmission, and interpretation.
Areas of inquiry
Geographical and political borders in literature, cinema, and the arts
Exile, migration, war, wandering, national identity, memory of places and conflicts. Memory, narrative, and the borders of history
Fiction and reality in collective memory, individual and national narratives, obstructed, concealed, or fragmented memory.
3. Aesthetic, symbolic, and epistemological borders
Liminality, hybridity, formal experimentation, mythical and archetypal narratives, intersections between genres, correspondences between arts, languages, and knowledge.
4. Postcolonial thought and the critique of borders
Domination, erasure of marginalized narratives, decolonization of imaginaries, circulation and reappropriation.
Submission Guidelines
· Conference languages: Arabic, French, English
Proposals for papers (approximately 300 words) should include a title, an abstract in both French and English, five keywords, and a brief biobibliographical note. Submissions should be sent no later than November 16, 2025, to the following addresses:
frontierescolloque@gmail.com / carole.medawar@ul.edu.lb
All proposals will be reviewed by the scientific committee.
Participants are kindly asked to indicate the thematic area in which their paper fits. The final conference program will be confirmed on January 15, 2026.
Following the conference, selected papers will undergo double-blind peer review and be published in an edited volume.
Participation Form
- Full name:
- University / Institution:
- Phone number:
- Email address:
- Thesis supervisor (if PhD student):
- Title of the paper:
- Abstract (300 words):
- Keywords (5) / Thematic axis:
- Biobibliographical note:
Timeline
- November 16, 2025
Deadline for submission of proposals
-
December 7, 2025
Notification of acceptance
- January 15, 2026
Final conference program
-
February 10-11, 2026
Conference dates
- February 28, 2026
Submission of full papers (approx. 35,000 characters including spaces and bibliography)
Scientific Committee
ABIDINE Nour (Arab University of Beirut, Lebanon)
AL JAREF Rima (King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia)
AL KHATIB Hayat (Arab Open University, Lebanon)
BASSI Dorra (University of Tunis, Tunisia)
DANAB Rabaa (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
EL HAGE HASSAN Hussein (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
EL RAMMOUZ Hind (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
GINGRICH Good Luann (York University, Toronto, Canada)
HASHEM Imad (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
KAMAL Amale (Menoufia University, Egypt)
LEBBOS Joseph (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
MANDIL Amani (New Illinois University, United States of America)
MANSOUR Salim (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
MARAASHLI Nada (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
MAZBOUDI Badia (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
MEDAWAR Carole (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
MOHAMED Nermin (Beirut Arab University, Lebanon)
NJEIM Tanios (Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon)
OBEID Maguy (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
RAMADAN Hany (Giresun University, Turkey)
SABRA Yousra (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
SALEM Mouhammad (University of Mosul, Iraq)
SARI Latifa (Abou Bakr Belkaïd University, Tlemcen, Algeria)
YAHFOUFI Najwa (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
ZAINEDDINE Aïda (Lebanese University, Beirut, Lebanon)
Organizing Committee
Hamid AWWAD, Mona DASSOUKI, Hussein EL HAJJ HASSAN, Diana HADDARA, Ibrahim HOUT, Sourailla JABAK, Nada MARAASHLI, Carole MEDAWAR, Yousra SABRA, Najwa YAHFOUFI.
Conference Coordinators: Carole MEDAWAR & Nada MARAASHLI
https://lu.ul.edu.lb/files/ann/20250819-ULFLHS-ConAn-VersionEn.pdf