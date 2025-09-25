Le petit théâtre de Voltaire

On a retenu de Voltaire la figure du philosophe qui combat le fanatisme, mais se souvient-on qu'il était l'un des plus prolifiques auteurs de théâtre du XVIIIe siècle ? Que le théâtre occupait le centre de sa vie, au point que dans chacune des maisons qu'il a habitées, il avait fait construire des petits théâtres pour y jouer ses propres pièces ? Dans Voltaire et le théâtre de société, sous-titré Le plaisir et la gloire, Jennifer Ruimi montre que ces lieux de divertissement et la partique du théâtre de société sont aussi un espace de réflexion dramatique, un instrument pour le dramaturge qui voit ainsi ses pièces et leurs éventuels défauts, et même un cadre propice à une sorte de thérapie par le jeu dramatique. Fabula donne à lire l'introduction de l'ouvrage… avec l'aimable autorisation des éditions Hermann.

(Illustr. : Voltaire (à g.) dans une représentation de sa tragédie Zaïre au théâtre de Mon-Repos à Lausanne. Scène peinte en 1851 par Victor Constant de Rebecque, Musée Historique de Lausanne)