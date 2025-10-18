Döblin entre monts et mers

En 1924, Alfred Döblin publiait un roman dans lequel il imaginait ce qu’est devenu le monde après le vingt-troisième siècle. Les humains, voulant domestiquer la planète pour y exercer leur pouvoir sans limites, ont déclenché une série de catastrophes : réchauffement climatique, migrations forcées et violentes, manipulations génétiques et armes chimiques, sur fond d’une guerre qui oppose l’Est à l’Ouest. Le chaos s’intensifie jusqu’au jour où les puissants ont l’idée de faire fondre les glaces du Groenland pour s’y installer, générant d’inimaginables dangers pour l’espèce humaine… Cent ans plus tard, ce roman visionnaire est enfin traduit en français Michel Vanoosthuyse sous le titre Monts Mers et Géants (Gallimard)

(Illustr. : Alfred Döblin en marge d'un congrès d'écrivains à Berlin en 1948, Bundesarchiv. Photo: Walter Heilig)

