"Rentrée littéraire 2025 : tour d’horizon", par Sébastien Omont (en-attendant-nadeau.fr)

La rentrée littéraire d’« automne » arrive décidément de plus en plus tôt. Dès ce 13 août, paraissent les livres les plus pressés. Le site En attendant Nadeau commencera à en rendre compte avec un premier choix de critiques le mercredi 20 août. Tout au long de la fin du mois et de septembre, l'équipe partagera ses lectures, ses découvertes, ses enthousiasmes, ses analyses sur une production plus qu’intense. Si les romans foisonnent, on peut tenter de s’y repérer, comme sur une vaste carte. En guise d’introduction, à travers 107 fictions, Sébastien Omont présente un panorama forcément incomplet, mais suffisamment significatif pour donner l’envie de se précipiter en librairie.

(Illustr. : Sans titre, Arshile Gorky (entre 1943 et 1948) © CC0/WikiCommons)