Laure Gauthier Laure, Anne-Christine Royère (dir.), Vocalités contemporaines. La voix entre poésie et musique (1947-2024)

Comment comprendre l’émergence récente de nouvelles pratiques vocales ? Comment penser ces répertoires émergeant entre poésie et musique et comment analyser leur dimension multimédiale ou collaborative ? Comment repenser la voix, qu’elle émane de la musique, des diverses médiations orales de la poésie contemporaine, de la performance, de la création radiophonique ou encore de la vidéo-poésie numérique ? Quelles tensions et quelles fécondations réciproques animent ces nouvelles vocalités entre poésie et musique ?

Pour répondre à ces questions, l’ouvrage entend faire dialoguer les disciplines en vue d’une compréhension globale de ces vocalités contemporaines situées à l’intersection des champs de la poésie et de la musique. Il veut éclairer ces nouveaux usages de la voix provenant de poètes, de compositeurs et d’artistes multimédias ; et il souhaite montrer comment ces usages sont directement en prise avec la société dans laquelle ils s’inscrivent.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…

Publié avec le soutien de la Fondation Jan Michalski, de la Maison des SHS et du laboratoire CRIMEL de l’université de Reims Champagne-Ardenne.