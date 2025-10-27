Thomas Mann tel qu'en lui-même
Publié le par Marc Escola
Un volume vient regrouper, pour la première fois en France, des écrits intimes et autobiographiques rares, inédits ou épuisés de Thomas Mann. Proposés dans l'ordre chronologique, ces essais, lettres et articles traduits par Guillaume Ollendorff et introduits par Bertrand Dermoncourt dessinent le portrait d'un auteur aux prises avec des préoccupations majeures de son temps – la libération de la femme, la passion des élites pour l'occultisme, le rôle social et politique de l'écrivain. Ils révèlent aussi ses propres tourments concernant sa vie familiale et son rapport à l'homosexualité.
—
