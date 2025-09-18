Sur la façade du Café du Croissant, rue Montmartre, à Paris, une plaque rappelle qu’"ici le 31 juillet 1914 Jean Jaurès fut assassiné". Son meurtrier, Raoul Villain, acquitté en 1919 du crime qu’il revendiquait, s’est échoué à Ibiza, où il a été tué en 1936, dans des circonstances troubles. Pourquoi a-t-il tué Jean Jaurès ? Pourquoi fut-il acquitté ? Pourquoi est-il mort ? Dans Les Morts de Raoul Villain (Seuil), Amos Reichman mène l'enquête de Reims à Ibiza, entre archives retrouvées et légendes murmurées, Amos Reichman interroge les paradoxes de la mémoire et de l’oubli, de la guerre et de la paix, de la vengeance et de la justice. En retraçant la vie fuyante de Raoul Villain, en suivant, jusqu’aux confins de la folie, le chemin de ses morts, il questionne la portée de la violence politique et celle de l’engagement face à l’Histoire.