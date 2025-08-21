Entre-temps
Publié le par Marc Escola
Fabula aura mis quelques années à s'en aviser : les historiens se sont dotés à l'initiative de Patrick Boucheron d'une revue numérique d'histoire actuelle, conçue comme un service public de l'histoire : Entre-Temps, qui prend la forme d’un espace ouvert, dédié à une histoire plurielle, joyeuse, interdisciplinaire et intermédiale. Un espace d’échange, de débat, de création et de production, qui cherche à rendre visibles la diversité et l’inventivité des nouvelles formes d’écritures de l’histoire en les repérant, les valorisant et en les connectant entre elles. La revue s’attache moins à des "produits finis" qu’aux chemins empruntés, aux démarches suivies, aux méthodes dépliées.