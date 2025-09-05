La bibliothèque hors les murs
Un ouvrage supervisé par Jean-Rémi François, Eleonora Le Bohec Lettieri invite à Réinventer la bibliothèque hors les murs, en enquêtant sur les enjeux contemporains à l'œuvre dans les bibliothèques : les droits culturels et l'accessibilité. En changeant de perspective la bibliothèque réinvente sa capacité d'agir au service des publics : "Pour mieux agir, la bibliothèque doit se concevoir à partir des lieux où elle n'est pas, via une logique inversée dans laquelle ce ne sont pas les publics qui sont éloignés mais les services". Quels sont les défis à relever de ce point de vue, en lecture publique comme à l'université ? Comment organiser des actions hors les murs, ponctuelles ou durablement inscrites dans le projet d'établissement ? Publié par les Presses de l'Enssib, l'ouvrage est également accessible en ligne via OpenEdition…