Jean-Rémi François, Eleonora Le Bohec Lettieri, Réinventer la bibliothèque hors les murs. Accessibilité, droits culturels
Cet ouvrage réaffirme les principes du hors les murs en enquêtant sur les enjeux contemporains à l'œuvre dans les bibliothèques : les droits culturels et l'accessibilité.En changeant de perspective la bibliothèque réinvente sa capacité d'agir au service des publics : " Pour mieux agir, la bibliothèque doit se concevoir à partir des lieux où elle n'est pas, via une logique inversée dans laquelle ce ne sont pas les publics qui sont éloignés mais les services " (page 13).Quels sont les défis à relever de ce point de vue, en lecture publique comme à l'université ?Comment organiser des actions hors les murs, ponctuelles ou durablement inscrites dans le projet d'établissement ? Avec quelles compétences, selon quels partenariats ?Pour répondre à ces questionnements, le plan du livre articule trois parties : Une bibliothèque citoyenne ; Les enjeux du numérique ; Des services, des actions, de l'innovation.Rédigé par une équipe de spécialistes, bibliothécaires, associatifs, de praticiens et praticiennes, l'ouvrage contextualise les notions mobilisées, et présente un répertoire de réflexions, d'actions et de services pour vous guider dans l'élaboration d'une politique hors les murs.Jean-Rémi François est directeur de la culture pour le département des Ardennes. Eleonora Le Bohec Lettieri est responsable des services aux publics à la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Tous les deux formateurs, ils sont membres du bureau national de l'Association des bibliothécaires de France.
Sommaire en ligne via OpenEdition…
Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri
Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri
Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri
Partie 1 • Une bibliothèque citoyenne
Jean-Damien Collin et Jean-Rémi François
Démocratie culturelle et bibliothèque, l’enjeu des droits culturels
Entretien avec Jean-Damien Collin
Bernard Friot
Avec eux, avec nous. Paroles de jeunes lecteurs pour une bibliothèque coopérative
Hélène Brochard
D’un mur à l’autre : bibliothèques, prisons, hôpitaux. Construire un pont entre les institutions
Hasmig Chahinian
Accueillir avec des livres. Création d’une bibliothèque au Centre d’hébergement d’urgence pour migrants d’Ivry-sur-Seine
Nadine Kiker
Appréhender le handicap en bibliothèque universitaire ou lʼart délicat du passe-muraille
Léo Campagne Alavoine et Dominique Rateau
L’Agence quand les livres relient : un réseau au service de la rencontre des bébés et des albums
Partie 2 • Les enjeux numériques
Luc Maumet
Vers une accessibilité numérique culturelle mondiale hors les murs. Et les bibliothèques ?
Eleonora Le Bohec Lettieri
Bidouiller dehors : Fablabs itinérants
Jean-Rémi François
Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne mais pas hors sol
Jean-Rémi François
Une Micro-Folie en zone rurale ?
Pierre Tribhou
Les projets wikimédiens, dedans-dehors
Partie 3 • Des services, des actions, de l’innovation
Anne Giffon-Selle
Du côté de l’art contemporain hors les murs : un « objet relationnel »
Charlotte Henard
L’expérience du PARK(ing) DAY à Toulouse
Bibliothèque métropolitaine de Séoul
Qu’est-ce que la bibliothèque « en plein air » de Séoul ?
Jean-Rémi François
La ruralité hors les murs. L’expérience ardennaise
Christelle Merlin et Isabelle Huber
Bénédicte Jarry
À Brest, en été, les bibliothécaires sont dans la rue
Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri
MémentoSigles et acronymesGlossaireBibliographie et ressources