Jean-Rémi François, Eleonora Le Bohec Lettieri, Réinventer la bibliothèque hors les murs. Accessibilité, droits culturels

Cet ouvrage réaffirme les principes du hors les murs en enquêtant sur les enjeux contemporains à l'œuvre dans les bibliothèques : les droits culturels et l'accessibilité.En changeant de perspective la bibliothèque réinvente sa capacité d'agir au service des publics : " Pour mieux agir, la bibliothèque doit se concevoir à partir des lieux où elle n'est pas, via une logique inversée dans laquelle ce ne sont pas les publics qui sont éloignés mais les services " (page 13).Quels sont les défis à relever de ce point de vue, en lecture publique comme à l'université ?Comment organiser des actions hors les murs, ponctuelles ou durablement inscrites dans le projet d'établissement ? Avec quelles compétences, selon quels partenariats ?Pour répondre à ces questionnements, le plan du livre articule trois parties : Une bibliothèque citoyenne ; Les enjeux du numérique ; Des services, des actions, de l'innovation.Rédigé par une équipe de spécialistes, bibliothécaires, associatifs, de praticiens et praticiennes, l'ouvrage contextualise les notions mobilisées, et présente un répertoire de réflexions, d'actions et de services pour vous guider dans l'élaboration d'une politique hors les murs.Jean-Rémi François est directeur de la culture pour le département des Ardennes. Eleonora Le Bohec Lettieri est responsable des services aux publics à la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Tous les deux formateurs, ils sont membres du bureau national de l'Association des bibliothécaires de France.

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri

Dédicace

Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri

Remerciements

Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri

Mode d’emploi

Partie 1 • Une bibliothèque citoyenne

Jean-Damien Collin et Jean-Rémi François

Démocratie culturelle et bibliothèque, l’enjeu des droits culturels

Entretien avec Jean-Damien Collin

Bernard Friot

Avec eux, avec nous. Paroles de jeunes lecteurs pour une bibliothèque coopérative

Hélène Brochard

D’un mur à l’autre : bibliothèques, prisons, hôpitaux. Construire un pont entre les institutions

Hasmig Chahinian

Accueillir avec des livres. Création d’une bibliothèque au Centre d’hébergement d’urgence pour migrants d’Ivry-sur-Seine

Nadine Kiker

Appréhender le handicap en bibliothèque universitaire ou lʼart délicat du passe-muraille

Léo Campagne Alavoine et Dominique Rateau

L’Agence quand les livres relient : un réseau au service de la rencontre des bébés et des albums

Partie 2 • Les enjeux numériques

Luc Maumet

Vers une accessibilité numérique culturelle mondiale hors les murs. Et les bibliothèques ?

Eleonora Le Bohec Lettieri

Bidouiller dehors : Fablabs itinérants

Jean-Rémi François

Ubib.fr, vos bibliothécaires en ligne mais pas hors sol

Jean-Rémi François

Une Micro-Folie en zone rurale ?

Pierre Tribhou

Les projets wikimédiens, dedans-dehors

Partie 3 • Des services, des actions, de l’innovation

Anne Giffon-Selle

Du côté de l’art contemporain hors les murs : un « objet relationnel »

Charlotte Henard

L’expérience du PARK(ing) DAY à Toulouse

Bibliothèque métropolitaine de Séoul

Qu’est-ce que la bibliothèque « en plein air » de Séoul ?

Jean-Rémi François

La ruralité hors les murs. L’expérience ardennaise

Christelle Merlin et Isabelle Huber

Le défi de la mobilité

Bénédicte Jarry

À Brest, en été, les bibliothécaires sont dans la rue

Jean-Rémi François et Eleonora Le Bohec Lettieri

MémentoSigles et acronymesGlossaireBibliographie et ressources