La traduction selon Nabokov

Sous le titre Dangereuses traductions, Chiara Montini fait paraître aux Presses Universitaires de Vincennes une anthologie des essais de Nabokov relatifs à la traduction, pour la plupart inédits en français. L'ouvrage présente la pensée et les pratiques de la traduction de Nabokov, leur évolution dans le temps jusqu’à la défense radicale du littéralisme, une position extrême et dérangeante. Une plongée dans l’histoire de la traduction au travers d’une traduction, celle d'Eugène Onéguine, qui a fait date dans l'histoire de la littérature.