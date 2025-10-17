Édition
Vladimir Nabokov, Dangereuses traductions. Essais 1941-1969

  • Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2025
  • EAN : 9782379245657
  • Date de publication :
Textes choisis et présentés par Chiara Montini

À partir de textes pour la plupart inédits en français, cet ouvrage présente la pensée et les pratiques de la traduction de Nabokov, leur évolution dans le temps jusqu’à la défense radicale du littéralisme, une position extrême et dérangeante.

En traduisant Eugène Onéguine de Pouchkine, Nabokov propose une version littérale en anglais très contestée. Ce travail de près de vingt ans le conduit à une rupture avec son ami et critique littéraire Edmund Wilson. Au-delà de leur querelle, c’est la possibilité même de la traduction qui est interrogée. Ce volume, qui réunit tous les essais de Nabokov sur la traduction, retrace l’évolution de la pensée traductive du grand auteur multilingue, jusqu’à sa défense radicale du littéralisme. Une plongée dans l’histoire de la traduction au travers d’une traduction, qui a fait date.

Table des matières

Introduction

Ce curieux monde de la « transmigration verbale »                                               

Chapitre 1. L’art de la traduction                                                                                     

Préambule. La traduction est-elle un art ?                                                             

L’art de la traduction I                                                                                       

L’art de la traduction II                                                                                                    

Chapitre 2. Le virage vers le littéralisme                                                                       

Préambule. Nabokov et le littéralisme : de la théorie à la pratique                                 

« Problèmes de traduction : Onéguine en anglais

Préface à Un héros de notre temps (1958)                                                               

Préface à la traduction d’Eugène Onéguine                                                             

Chapitre 3. Contre tout abus                                                                                              

Préambule. Apologie de la traduction littérale                                                       

En martelant le clavicorde                                                                                       

De l’adaptation                                                                                                                  

Chapitre 4. Un gratte-ciel de notes                                                                                 

Préambule. Des notes de bas de page qui s’élèvent comme des gratte-ciel                     

Notes du traducteur I                                                                                                 

Notes du traducteur II                                                                                             

Le chemin servile                                                                                                             

Chapitre 5. L’étrange amitié de Wilson et Nabokov                                              

Préambule. Crever l’abcès                                                                                         

 L’étrange cas de Pouchkine et Nabokov
(par Edmund Wilson)                                                                                                 

Réponse à mes critiques (par Vladimir Nabokov)      