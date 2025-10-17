Vladimir Nabokov, Dangereuses traductions. Essais 1941-1969

Textes choisis et présentés par Chiara Montini

À partir de textes pour la plupart inédits en français, cet ouvrage présente la pensée et les pratiques de la traduction de Nabokov, leur évolution dans le temps jusqu’à la défense radicale du littéralisme, une position extrême et dérangeante.

En traduisant Eugène Onéguine de Pouchkine, Nabokov propose une version littérale en anglais très contestée. Ce travail de près de vingt ans le conduit à une rupture avec son ami et critique littéraire Edmund Wilson. Au-delà de leur querelle, c’est la possibilité même de la traduction qui est interrogée. Ce volume, qui réunit tous les essais de Nabokov sur la traduction, retrace l’évolution de la pensée traductive du grand auteur multilingue, jusqu’à sa défense radicale du littéralisme. Une plongée dans l’histoire de la traduction au travers d’une traduction, qui a fait date.

Table des matières

Introduction

Ce curieux monde de la « transmigration verbale »

Chapitre 1. L’art de la traduction

Préambule. La traduction est-elle un art ?

L’art de la traduction I

L’art de la traduction II

Chapitre 2. Le virage vers le littéralisme

Préambule. Nabokov et le littéralisme : de la théorie à la pratique

« Problèmes de traduction : Onéguine en anglais

Préface à Un héros de notre temps (1958)

Préface à la traduction d’Eugène Onéguine

Chapitre 3. Contre tout abus

Préambule. Apologie de la traduction littérale

En martelant le clavicorde

De l’adaptation

Chapitre 4. Un gratte-ciel de notes

Préambule. Des notes de bas de page qui s’élèvent comme des gratte-ciel

Notes du traducteur I

Notes du traducteur II

Le chemin servile

Chapitre 5. L’étrange amitié de Wilson et Nabokov

Préambule. Crever l’abcès

L’étrange cas de Pouchkine et Nabokov

(par Edmund Wilson)

Réponse à mes critiques (par Vladimir Nabokov)