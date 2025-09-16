Une éducation sentimentale

Être amoureuse de ses profs, c'est un truc de bon élève. Camille n'est pas bonne élève, sauf en informatique. Et Camille d'habitude n'est pas amoureuse de ses profs. Sauf de Madame Marchand. Depuis la sixième. Et comme maintenant Camille est en troisième, ça commence à faire longtemps. Mais cette année, Camille a un plan. Chargée de numériser les grands textes littéraires étudiés en classe, elle va y glisser des mots d'amour pour sa professeure qui finira, c'est certain, par l'aimer en retour. Car il est impossible de résister à un amour aussi grand que celui de Camille, surtout quand la déclaration est fourrée, comme dans une datte, dans les textes d'auteurs aussi grands… À l’heure où il est d’usage dans les familles comme dans les ministères de railler les professeurs, Sophie Rabau raconte dans Code Camille (L'Ire des marges) avec humour et profondeur cette expérience commune à beaucoup : l’amour secret pour un enseignant. Fabula vous invite à lire un extrait de l'ouvrage…