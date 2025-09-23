Sophie Rabau, Code Camille

Les profs n’ont pas le droit d’être amoureuses des élèves.

Le contraire, ce n’est pas interdit, d’après ce que sait Camille.

Être amoureuse de ses profs, c’est un truc de bon élève. Camille n’est pas bonne élève, sauf en informatique. Et Camille d’habitude n’est pas amoureuse de ses profs. Sauf de Madame Marchand. Depuis la sixième. Et comme maintenant Camille est en troisième, ça commence à faire longtemps.

Mais cette année, Camille a un plan. Chargée de numériser les grands textes littéraires étudiés en classe, elle va y glisser des mots d’amour pour sa professeure qui finira, c’est certain, par l’aimer en retour. Car il est impossible de résister à un amour aussi grand que celui de Camille, surtout quand la déclaration est fourrée, comme dans une datte, dans les textes d’auteurs aussi grands.

Camille réussira-t-elle à persuader sa prof de français de venir se promener avec elle sur les bords de la rivière pour y parler… d’amour ?

Ce n’est pas certain, car Ludivine Marchand a d’autres préoccupations…

Mais, de texte en texte, de semestre en semestre, et comme se déroule le programme officiel des classes de troisième, Camille grandit et apprend à lire tout en apprenant à aimer.

—

À l’heure où il est d’usage dans les familles et dans les ministères de taper sur les profs, Sophie Rabau raconte avec humour et profondeur cette expérience commune à beaucoup : l’amour secret pour un enseignant.

À l’heure où il n’est toujours pas facile d’être différent, surtout dans la cour de récréation d’un collège, elle se demande comment on fait quand le désir lgbtqia + se combine avec un désir interdit pour l’adulte.

En alternant le point de vue de l’adulte qui a oublié son adolescence et celui de l’adolescente qui ne connait pas encore l’âge adulte, Sophie Rabau montre la complexité et les malentendus de cette première expérience amoureuse.

Cette fiction divertissante, drôle et touchante, joue avec les codes du roman jeunesse pour s’adresser aux adultes qui se souviennent de leurs amours adolescentes. Il détourne la forme figée du manuel scolaire pour en faire un roman d’apprentissage, une éducation sentimentale et littéraire.

Ce livre s’adresse à toutes celles et ceux qui n’ont pas oublié l’irruption du désir amoureux, homo ou hétéro, en plein milieu de leurs treize ans et d’une salle de classe.

