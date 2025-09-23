Classée au titre des Monuments historiques, labellisée Musée de France et Maison des illustres, la maison de Pierre Loti à Rochefort, fermée au public depuis 2012, a rouvert ses portes en juin dernier, au terme d'une complète restauration. Officier de marine et grand voyageur, l'écrivain l'a conçue comme un véritable décor de théâtre, meublé de mille objets exotiques rapportés de ses expéditions, qui font des différentes pièces autant de de pagode japonaise, chambre arabe, salon turc, mosquée, salle chinoise, ou encore salles gothique et renaissante. On peut aujourd'hui visiter La Maison de Loti depuis son canapé en feuilletant le beau livre de Claude Stefani et Marie-Laure Lemoine. Ou bien visionner tout aussi confortablement le documentaire diffusé en août dernier sur France 5, toujours disponible sur france.tv.