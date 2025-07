Maurice Bouchor. Écrits, Musiques, et Spectacles (Paris)

Appel à communications pour le colloque interdisciplinaire

Maurice Bouchor Écrits, Musiques, et Spectacles

Bibliothèque LaGrange-Fleuret (Paris), 23-25 février 2026

Le colloque est organisé par l’Équipe Musique en France (Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, Université de Montréal), en collaboration avec la Bibliothèque LaGrange–Fleuret et le Palazzetto Bru-Zane - centre de musique romantique française.

Cet événement vise à réunir des chercheurs issus des domaines de la musicologie, les études littéraires et théâtrales (incluant le théâtre de marionnettes), l’histoire civile et culturelle, ainsi que des interprètes musicaux et des artistes de la scène, afin de réévaluer l’œuvre et la portée de l’écrivain Maurice Bouchor dans la vie musicale et littéraire en France et à l’étranger de 1871 à 1929, et sur les activités de cet artiste polymorphe comme éducateur ou polémiste politique.

Les propositions de communications individuelles, de sessions, de tables rondes, de conférences-récitals et d’autres types de communications ou d’ateliers peuvent porter sur tout sujet lié à la vie, à l’œuvre et au milieu de Bouchor.



Nous accueillons avec plaisir des propositions de musiciens, d'interprètes et d'artistes aux formats non traditionnels. Les propositions d'articles et autres types de communications doivent être limitées à 250 mots en anglais ou en français. Dans le cas de sessions ou de tables rondes, la proposition doit être limitée à 400 mots et fournir des informations sur chaque présentation. Les chanteurs, musiciens et artistes peuvent fournir un lien vers un court enregistrement ou des représentations visuelles de leur travail. Toutes les propositions doivent être envoyées au format PDF et doivent être envoyées à colloque.maurice.bouchor@gmail.com avant le 1er octobre 2025.

Vous pouvez consulter l’appel à communications détaillé sur le site du colloque et dans les pièces jointes.

***

Call for papers for the Maurice Bouchor Écrits, Musiques, et Spectacles interdisciplinary conference.

Which will be held at the Bibliothèque LaGrange-Fleuret in Paris on 23-25 February 2026 and is organized by the Équipe Musique en France (Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, Université de Montréal), in collaboration with the Bibliothèque LaGrange–Fleuret, and the Palazzetto Bru-Zane - centre de musique romantique française.

This event seeks to bring together researchers from the areas of musicology, literary and theatre studies (including puppet theatre), civil and cultural history, for a re-evaluation of Maurice Bouchor’s works and his place in the musical, literary, cultural, educational, and political life of France and abroad, from 1871 to 1929. Proposals for individual papers, sessions, round tables, lecture-recitals, and other types of communications or workshops can focus on any topic related to Bouchor’s life, work, and milieu.



We welcome contributions to this event from musicians, performers, and artists in non-traditional formats. Proposals for papers and other types of communications should be limited to 250 words in English or French. In the case of sessions or round tables, the proposal should be limited to 400 words and should provide information on each presentation. Singers, musicians, and artists may provide a link to a short recording or visual representations of their work. All submissions should be in PDF format and should be sent to colloque.maurice.bouchor@gmail.com by October 1st 2025.

Please read the detailed call for papers on the website or in the attached documents.