Frontières interprétatives (HYBRIDA # 12)

HYBRIDA # 12 / FRONTIÈRES INTERPRÉTATIVES

APPEL À CONTRIBUTIONS

Dossier coordonné par

Victoria Ferrety Montiel / Université de Cadix (Espagne)

& Franc Schuerewegen / Université d’Anvers (Belgique)

Date limite des soumissions pour le Dossier : 30 novembre 2025

Les autres sections reçoivent des propositions à tout moment de l’année

https://ojs.uv.es/index.php/Hybrida/about/submissions

Pour toute correspondance : hybrida@uv.es

Directeur en chef : Domingo Pujante González / Université de Valence (Espagne)

—

Le douzième numéro de la revue HYBRIDA tournera autour de la thématique du passage des frontières et des limites de l’interprétation. Qu’est-ce une frontière ? Un mur, des barbelés, un cours d’eau, un obstacle naturel qui délimite des confins géographiques ? ou serait-elle un pur fantasme qui fait surgir l’autre qui devient alors l’objet de nos peurs ? Et faut-il craindre l’autre ? Est-il toujours un ennemi ? « Toute frontière est remède et poison », a dit le philosophe Régis Debray dans Éloge des frontières (2010), qui propose aussi de distinguer entre la frontière et le mur. C’est qu’on peut franchir une frontière alors qu’il faut abattre un mur, chose qui se fait dans la violence et il y aura alors, inévitablement, des dégâts.

Les frontières protègent, parfois dessinent les contours de l’état-nation, elles créent un espace où il peut y avoir des valeurs partagées. Mais la frontière a à voir aussi avec la mort et c’est à ce moment également qu’elle devient mur. Disons d’une autre façon encore qu’il existe une dialectique de la frontière et qu’elle intervient aussi quand nous parlons de l’acte de lecture et de sa complexité. Il n’y pas de communauté possible si celle-ci ne parvient pas à se signaler par ses frontières. D’un autre point de vue, il est incontestable que la communauté s’enrichit, s’élargit, voire s’affermit quand elle admet le passage des frontières. « Toute littérature est un assaut contre la frontière », a dit Kafka dans son journal.

Umberto Eco avait réfléchi dans cet ordre d’idées au « limites de l’interprétation » (Eco, 1992 – Traduction française). On pourra peut-être parler de la même manière ou presque de frontières interprétatives en les traitant alors comme des frontières géographiques et en faisant intervenir la même dialectique. Bien lire, c’est oser affronter les frontières, les explorer, parfois les braver. Mais il est tout aussi évident que des frontières, des limites doivent être fixées quand l’exercice de lecture est en cours. Il y a une distinction à faire, une frontière à établir, entre une interprétation valable et une interprétation « délirante ». La reading community a sûrement ici son rôle à jouer. Pour que mon interprétation, mon exercice d’explication de texte soient jugés valides, il me faut avoir l’aval de la communauté. Mais je puis aussi avoir l’impression que la communauté m’impose des contraintes, voire me censure. Nous avons alors besoin d’être bons stratèges, autrement dit : de ruser avec les frontières, en les respectant tout en les traversant.

Les contributions à ce DOSSIER peuvent aborder, entre autres, les sujets suivants : Représentation des frontières dans les textes littéraires et les arts visuels. Frontières des langues et problèmes de traduction. La lecture « délirante ». Lecture et censure. « Aventures » des frontières. Sémiotique des murs. Techniques de « déconstruction » en littérature. Critique de création et limites de l’interprétation. La revue HYBRIDA s’intéresse aux contextes culturels d’expression française ou en comparaison avec ceux-ci.

La section MOSAÏQUE inclut des articles ne répondant pas à la thématique centrale du DOSSIER mais qui respectent les perspectives proposées par la revue sur les hybridations culturelles et les identités migrantes. Une section de création appelée TRACES accueille des œuvres littéraires et artistiques inédites d’auteur·e·s de tout horizon (textes, images, témoignages, entretiens…). La section ÉVENTAIL est consacrée aux comptes rendus critiques, littéraires ou artistiques d’œuvres ou publications récentes.

HYBRIDA est une revue semestrielle en accès libre avec un comité scientifique international et un comité d’évaluation par les pairs publiant des recherches originales dans les domaines des études culturelles qui prennent en considération les perspectives postcoloniales, de genre et queer. Nous acceptons des articles dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Nous privilégions le français comme langue d’expression mais les textes pourront être écrits également en anglais ou en espagnol. Les travaux seront soumis au système de révision en double aveugle.

—

Pour soumettre un texte à évaluation, il est nécessaire de s’inscrire sur la plateforme OJS de la revue HYBRIDA et de respecter scrupuleusement les normes d’édition.

Date limite des soumissions pour le DOSSIER « FRONTIÈRES INTERPRÉTATIVES » : 30 novembre 2025.

Les autres sections reçoivent des propositions à tout moment de l’année.