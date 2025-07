Journée des doctorant.e.s de l'ADEFFI 2025

L'Association des études françaises et francophones d'Irlande (ADEFFI) invite les chercheur·euse·s en études françaises et francophones à venir participer à la Journée des doctorant·e·s qui se tiendra en ligne, par M.S Teams, le 12 septembre 2025. La Journée se veut l’occasion pour les doctorant·e·s à la fois de présenter leurs recherches parmi notre communauté interdisciplinaire et d’en faire l’état des lieux dans un contexte universitaire. Afin que cet échange soit aussi ouvert et varié que possible, nous invitons des propositions pour des communications en anglais ou en français, émanant de tous les domaines des études françaises et francophones.

La Journée comprend aussi une séance ouverte aux étudiant·e·s de master : la séance « travail en cours », ouverte également aux doctorant.e.s et chercheur.euse.s indépendant.e.s. La séance « travail en cours » prendra la forme d’une série d’interventions durant entre cinq et dix minutes, qui auront pour objectif de résumer la recherche actuelle du·de la participant·e ou de présenter un aspect de sa recherche sur lequel il·elle désire du feedback de ses pair·e·s.

Les propositions sont à envoyer, en français ou en anglais, à adeffipostgrad@gmail.com avant le 2 août 2025, dernier délai. La composition varie selon le

type d’intervention :



● Pour les communications de 20 minutes : une proposition de 300 mots

● Pour la séance « travail en cours » : une brève proposition de contenu (100 mots maximum)

Merci de joindre une courte note biographique, avec votre rattachement universitaire, à toute proposition.