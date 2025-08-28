Tout au long du XXe siècle, l’expérience soviétique – avec son culte stakhanoviste du travail et sa très haute intensité carbone – a paru constituer la preuve irréfutable du caractère foncièrement anti-écologiste du matérialisme historique – un courant politique souvent critiqué pour son productivisme, voire son prométhéisme. Pourtant, on assiste désormais à une floraison d’ouvrages qui sondent la pensée marxienne et marxiste au prisme des enjeux écologiques. Une double livraison de la revue Critique, désormais passée sous pavillon Madrigall, vient rendre compte des attachés à ce "Marx vert".