Itinerranze. Aesthetic, artistic and literary journeys through contemporary landscapes (revue Itinera)

Appel à contributions pour le premier numéro de Itinera. Rivista di filosofia e teoria delle arti intitulé :

Itinerranze. Parcours esthétiques, artistiques et littéraires à travers les paysages contemporains

Ce numéro transdisciplinaire propose d’explorer les paysages contemporains à travers des approches esthétiques, artistiques et littéraires. Nous invitons des contributions qui interrogent les relations entre corps et espace, les poétiques du mouvement et du territoire, ainsi que le rôle de la perception et de l’imaginaire dans la construction de l’expérience paysagère.

Les axes suivants illustrent (sans les épuiser) les thématiques qui pourront être abordées dans les contributions de ce numéro :

Recherches sur le paysage à travers le prisme de l’esthétique, des arts visuels, performatifs et médiatiques, et/ou de la dimension littéraire et poétique.

Observations, reconstitutions et enquêtes autour d’expériences d’artistes, performeur·euses, metteur·euses en scène, écrivain·es et poètes entretenant un rapport particulièrement significatif avec le paysage.

Réflexion sur l’agentivité de certains éléments du paysage, humains et non-humains (végétaux, animaux, minéraux, géologiques, etc.), et sur leur rôle dans les pratiques de création artistique et littéraire.

Projets artistiques et culturels conçus comme des pratiques de co-création avec le paysage (par exemple à travers des événements et des interventions qui donnent naissance à de nouveaux modèles de relation non quotidienne aux lieux : festivals, résidences artistiques, architectures et autres projets transversaux).

Les contributions peuvent être rédigées en français, anglais, allemand, espagnol ou italien.