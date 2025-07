Poésie épique et idées du destin.

Liberté et nécessité dans l’action héroïque entre antiquité et modernité

AOQU. Rivista di epica. VII, 2 (2026)

Numéro édité par

Gabriele Bucchi (Université de Bâle) et Corrado Confalonieri (Chapman University)

Le numéro 2026/2 de la revue AOQU se propose d’étudier les rapports entre liberté et nécessité (dans le sens de destin individuel et collectif) dans l’action des personnages appartenant aux genres ou aux registres de l’épos, de l’Antiquité à nos jours. Construite autour du passage d’un équilibre à un autre à travers une ou plusieurs « péripéties » (Arist., Poet., 6, 1450a), la narration épique est fortement marquée par son caractère téléologique (souvent anticipé ou commenté par la voix du narrateur). Si le plus souvent les personnages collaborent aux projets prévus pour eux par des puissances perçues comme supérieures (divinités, Destin, Providence, Etat, Histoire), parfois ils font plus ou moins consciemment obstacle à ces forces, jusqu’à s’y soustraire (fuite, sabotage, suicide). La tension entre liberté individuelle et nécessité dans les narrations épiques anciennes et modernes se prête dès lors autant à l’analyse des techniques narratives (omniscience du narrateur, autoconscience des personnages, rapport entre intrigue principale et épisodes secondaires) qu’à l’étude des rapports entre la poésie épique et les autres genres, en particulier la tragédie. Selon une célèbre formulation d’Hegel «le caractère dramatique forge sa propre destinée, grâce à la nature du but qu’il poursuit à travers des circonstances connues et données, cela au prix de nombreux conflits ; la destinée du héros épique, au contraire, se forge en dehors de lui, et ce pouvoir des circonstances (die Macht der Umstände) qui impriment à l’acte sa forme individuelle, qui déterminent l’issue de son activité, et décident ainsi de son sort, n’est autre que le pouvoir du fatum » (Hegel, Esthétique, trad. Jankélévitch). Il sera intéressant d’étudier comment ce rapport entre les deux genres s’articule et sous quelles formes (interventions proleptiques du narrateur, monologues des personnages, dramatisation de la prise de décision).

Le numéro en question invite chercheuses et chercheurs à présenter des contributions qui se penchent sur des œuvres majeures de la poésie épique ou explicitement inspirées par celle-ci et en particulier sur les thématiques suivantes :

l’articulation du rapport entre personnages et destin (et par conséquent aussi le rapport entre parole des personnages et régie du narrateur) ;

l’action des personnages et la mise en texte de leur prise de décision, notamment lors d’émergence de formes de contestation par rapport à des instances supérieures (Dieu, divinités ou similaires) ;

les modalités de conceptualisation et de personnification de l’idée de destin (volonté divine, nation, idéologies);

les rapports entre poésie épique et tragédie, que ce soit dans les œuvres elles-mêmes ou dans la réflexion philosophique et esthétique de la modernité (XVIII-XX s.);

l'usage de la poésie épique (allégories, citations, analyse et commentaire d'extraits) dans les débats philosophiques et théologiques sur la Fortune, la Providence, le libre arbitre;

la reconfiguration de l’idée de destin dans des formes littéraires directement inspirées du modèle épique aux époques moderne et contemporaine (réécritures, parodies, adaptations).

Les contributions, qui devront être inédites, peuvent être rédigées dans les langues suivantes : italien, anglais et français. Les propositions (max. 350 mots) sont à envoyer à gabriele.bucchi@unibas.ch et confalonieri@chapman.edu jusqu’au 20 septembre 2025.

La réponse sera communiquée avant le 20 octobre 2025et la remise des contributions est prévue pour le 20 mai 2026.