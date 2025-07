Entre cohésion et éclatement. Repenser le corps social dans les littératures et les arts francophones (revue Recherches Francophones)

Appel à contributions

Numéro spécial de Recherches Francophones

Volume 5 No. 1

Entre cohésion et éclatement :

Repenser le corps social dans les littératures et les arts francophones

Sous la direction de :

Ana Maria Alves (Bragança Polytechnic University, Portugal)

Antje Ziethen (Université de la Colombie-Britannique, Canada)

Recherches Francophones, la revue de l’Association internationale d’étude des littératures et cultures de l’espace francophone (AIELCEF) publiée à l’Université McGill à Montréal, Canada, lance un appel à articles pour son 5e numéro à paraître en automne 2026.

La Francophonie, en tant qu’espace linguistique, culturel et géosymbolique connaît une transformation profonde sur les plans démographique, social et politique. Comme ailleurs dans le monde, les communautés sont confrontées à des défis importants liés à la démocratie, la justice sociale, la technologie, l’environnement, la santé, l’économie et la sécurité. Cet appel à contributions invite les chercheurs, écrivains et artistes à réfléchir à ces mutations à travers les prismes de la littérature, de l’art, des médias, et des nouveaux modes de production et de diffusion. Il s’agira d’analyser des objets culturels de l’espace francophone et leur potentiel de dénonciation, de résistance, d’innovation et de dialogue face aux enjeux mondiaux contemporains.

La radicalisation des discours idéologiques et religieux, la polarisation politique et le sentiment croissant d’isolement social sont devenus des réalités, notamment en Occident. Dans cette perspective, comment les artistes et auteurs francophones explorent-ils les tensions identitaires, les inégalités économiques et sociales ainsi que les enjeux de la diversité et de la coexistence ? Avec quels ressorts contribuent-ils à la construction d’identités nouvelles, à une approche renouvelée de la convivialité dans l’optique du Care et à une représentation engageante de la diversité, tout en nous invitant à penser des communautés plus inclusives, équitables et ouvertes ?

Un enjeu contemporain majeur, même s’il est sujet à débat, concerne les modalités de décolonisation des savoirs, pratiques et méthodes qui ont souvent été régies par une vision occidentalo-centrée. Que proposent les écrivains et créateurs francophones pour pluraliser et horizontaliser les modes d’échanges et de production des connaissances, notamment en intégrant les voix autochtones, les savoirs dits « populaires » et les vécus locaux ?

La littérature et les arts se sont aussi emparés des thématiques et des questions de la dégradation environnementale, des crises humanitaires, des conflits identitaires et de l’impact des nouvelles technologies sur nos écosystèmes sociaux et anthropologiques. Dans quelle mesure le créateur francophone peut-il s’affirmer en acteur et non comme spectateur des sujets qui conditionnent le contemporain et le global dans ses déclinaisons identitaires, exiliques, géopolitiques ou géoculturelles ?

Sans s’y limiter, voici quelques axes à explorer :

1. Poétiques du corps et éthique du care

2. Esthétiques queer et représentations LGBTQ+

3. Décolonisation des savoirs et formes narratives

4. Imaginaires migratoires et récits de déplacement

5. Littérature, justice sociale et engagement

6. Expérimentations formelles et théories critiques émergentes

—

Consignes pour les auteur·e·s

Attention : seuls les articles respectant l’ensemble de ces consignes seront évalués. Les soumissions non conformes seront retournées aux auteur·e·s.

1. Originalité

Les articles doivent être inédits et ne pas avoir été soumis simultanément ailleurs.

2. Format

Les articles (15-20 pages maximum) doivent impérativement respecter le Protocole de rédaction disponible dans les « Directives aux auteur·e·s » sur le site de la revue.

https://recherchesfrancophones.library.mcgill.ca/about/submissions

3. Fichiers séparés

Chaque soumission doit comporter deux fichiers Word distincts :

Texte de l’article

Bibliographie complète (avec URL si disponible).

4. Soumission en ligne

Les auteur·e·s doivent créer un compte sur le site Recherches Francophones et téléverser les deux fichiers séparément dans la section dédiée. Ils compléteront également :

Un titre

Un résumé en français et en anglais (20 lignes max.)

5 mots-clés

Une notice biobibliographique (10 lignes max.)

—

Calendrier

Date limite de soumission des articles : le 30 décembre 2025

Évaluation et notification des auteur·e·s : février-mars 2026

Publication prévue : automne 2026

Pour toute information, écrire à : Antje Ziethen (antje.ziethen@ubc.ca) et à Ana Maria Alves (amalves@ipb.pt)