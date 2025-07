Germanica, n° 76 : "La poésie de Mascha Kaléko"

Les contributions rassemblées dans ce numéro sont issues pour la plupart de la journée d’étude organisée le 6 avril 2024 à la Maison Heinrich Heine de Paris. Cette journée s’adressait à la fois aux chercheurs et chercheuses et aux étudiantes et étudiants préparant l’agrégation d’allemand, la poésie de Mascha Kaléko ayant figuré au programme de l’option de littérature en 2023 et 2024.

Les textes de Mascha Kaléko sont cités d’après l’édition en quatre volumes établie par Jutta Rosenkranz :

Mascha Kaléko, Sämtliche Werke und Briefe, München, Deutscher Taschenbuch Verlag (2012), 22013.

Sommaire en ligne via Cairn…