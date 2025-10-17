PhiN-Beiheft 40/2025 : "Verdichtung und Auffächerung. (Übersetzte) Literatur zwischen Präsenz und Virtualität"
Marco Agnetta und Hannah Steurer:
Dynamiken der Auffächerung und Verdichtung in (übersetzten) literarischen Texten. Zur Einführung in das Themenheft [1–7]
Karlheinz Stierle:
Die Übersetzbarkeit lyrischer Texte [8–11]
Patricia Oster:
Cécile Wajsbrots Roman Nevermore und Jean-Philippe Toussaints Roman L'Échiquier oder das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Übersetzen [12–22]
Carla Dalbeck:
Verdichtete Nationalgeschichten? Translatorische Möglichkeitsräume des historischen Romans am Beispiel von Alessandro Manzonis I Promessi sposi [23–41]
Hannah Steurer:
Le parti traduit des choses? Verdichtung und Auffächerung des Objekts bei André Breton und Francis Ponge [42–54]
Eva Rothenberger:
Zwischen Reduktion und tänzerischer Interpretation: Essenzen und Erweiterungen in Adaptionen des Don Quixote auf der Ballettbühne [55–70]
Marco Agnetta:
Die Neuübersetzung als Auffächerung des Sinns. Dargestellt anhand der Vorworte und Kommentare von Librettoübersetzern [71–89]
Sophie Barwich:
Die Verdichtung sprachlicher Vielfalt in der Präsenz: Die Verwendung des Französischen in Lew Tolstois Krieg und Frieden, ihre literaturwissenschaftliche Bedeutung und ihre Umsetzung in der translationswissenschaftlichen Praxis [90–101]
Anja van de Pol-Tegge:
Belgische Literaturen in deutscher Übersetzung – Mehrsprachiger Kontext zwischen Verdichtung und Auffächerung [102–119]
Annika Stocker:
Verdichtete Vielfalt: Die deutsche Übersetzung von Curzio Malapartes Kaputt (1944) [120–135]
Irene Kunert:
Auffächerung im Spiegel der Übersetzung und darüber hinaus: La Grande Peur dans la montagne von Charles Ferdinand Ramuz und die beiden deutschen Übersetzungen dieses Romans [136–154]
Marita Liebermann:
(Un-)übersetzbarkeit als Brückenfigur – Barbara Cassins intraduisibles. Zur (menschlichen) Translationsarbeit zwischen aufgefächerten Präsenzen und verdichteten Potenzialitäten [155–170]
In der Reihe PhiN. Philologie im Netz: Beihefte werden in loser Folge Sammelbände und Monographien im Internet unter den Adressen "http://www.fu-berlin.de/phin/bi.htm" und "http://www.phin.de/bi.htm" publiziert. Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenfrei. Veröffentlicht werden ausschließlich Originalbeiträge. Alle Rechte vorbehalten. ISSN: 1436-7211.
E-Mail: editor@phin.de
© PhiN 15.10.2025