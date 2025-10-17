PhiN-Beiheft 40/2025 : "Verdichtung und Auffächerung. (Übersetzte) Literatur zwischen Präsenz und Virtualität"

Marco Agnetta und Hannah Steurer:

Dynamiken der Auffächerung und Verdichtung in (übersetzten) literarischen Texten. Zur Einführung in das Themenheft [1–7]

Karlheinz Stierle:

Die Übersetzbarkeit lyrischer Texte [8–11]

Patricia Oster:

Cécile Wajsbrots Roman Nevermore und Jean-Philippe Toussaints Roman L'Échiquier oder das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Übersetzen [12–22]

Carla Dalbeck:

Verdichtete Nationalgeschichten? Translatorische Möglichkeitsräume des historischen Romans am Beispiel von Alessandro Manzonis I Promessi sposi [23–41]

Hannah Steurer:

Le parti traduit des choses? Verdichtung und Auffächerung des Objekts bei André Breton und Francis Ponge [42–54]

Eva Rothenberger:

Zwischen Reduktion und tänzerischer Interpretation: Essenzen und Erweiterungen in Adaptionen des Don Quixote auf der Ballettbühne [55–70]

Marco Agnetta:

Die Neuübersetzung als Auffächerung des Sinns. Dargestellt anhand der Vorworte und Kommentare von Librettoübersetzern [71–89]

Sophie Barwich:

Die Verdichtung sprachlicher Vielfalt in der Präsenz: Die Verwendung des Französischen in Lew Tolstois Krieg und Frieden, ihre literaturwissenschaftliche Bedeutung und ihre Umsetzung in der translationswissenschaftlichen Praxis [90–101]

Anja van de Pol-Tegge:

Belgische Literaturen in deutscher Übersetzung – Mehrsprachiger Kontext zwischen Verdichtung und Auffächerung [102–119]

Annika Stocker:

Verdichtete Vielfalt: Die deutsche Übersetzung von Curzio Malapartes Kaputt (1944) [120–135]

Irene Kunert:

Auffächerung im Spiegel der Übersetzung und darüber hinaus: La Grande Peur dans la montagne von Charles Ferdinand Ramuz und die beiden deutschen Übersetzungen dieses Romans [136–154]

Marita Liebermann:

(Un-)übersetzbarkeit als Brückenfigur – Barbara Cassins intraduisibles. Zur (menschlichen) Translationsarbeit zwischen aufgefächerten Präsenzen und verdichteten Potenzialitäten [155–170]

In der Reihe PhiN. Philologie im Netz: Beihefte werden in loser Folge Sammelbände und Monographien im Internet unter den Adressen "http://www.fu-berlin.de/phin/bi.htm" und "http://www.phin.de/bi.htm" publiziert. ISSN: 1436-7211.

