Théâtre/Public, n° 256 : "Théâtre et numérique. Nouveaux imaginaires ?"

Le numéro s’ouvre par un entretien avec Gisèle Vienne autour de sa pratique artistique multiforme et les façons dont elle articule corps et pensées, perceptions et politique. Le dossier s’intéresse aux nouveaux imaginaires que le « numérique » dessine. Comment le théâtre s’empare-t-il ou se défie-t-il du « virtuel » ou du « distanciel » ? Que font « intelligence artificielle » et « réalité augmentée » à la scène ? Les miscellanées proposent un entretien avec Benjamin Jules-Rosette, fondateur du Théâtre noir de Paris, font découvrir le travail de l’autrice et metteuse en scène Jeanne Lazar et rendent hommage à Richard Foreman, récemment disparu.

« L’acte de création est une méthodologie pour penser »

Entretien avec Gisèle Vienne, réalisé par Cyrielle Dodet

Théâtre et numérique. Nouveaux imaginaires ?

Par Jean-Louis Besson et Jean Boillot

De nos écrans à la scène. Dramaturgie des mondes numériques

Par Lisa Gautier

« Prendre la mesure des mutations à l’œuvre »

Entretien avec Franck Bauchard, réalisé par Jean-Louis Besson

La nuit est une éponge pleine de cris

Par Jean-François Peyret

Quand l’IA monte sur scène. Déviations et osmoses créatives contemporaines

Par Ester Fuoco

Le retour des fantômes ?

Représentations et imaginaires des IA dans les dramaturgies contemporaines

Par Julie Valero

La « conquête américaine » de l’espace vide du métavers. Essor d’un nouveau théâtre virtuel

Par Cyrielle Garson

« Les renversements de pouvoir, avec le numérique, ça me plaît »

Entretien avec Marion Siéfert, réalisé par Jean Boillot et Lisa Gautier

« J’aimerais bien être une pirate »

Entretien avec Camille Duvelleroy, réalisé par Jean Boillot et Hao Yang

Différences de jeux. Réflexions sur le cinquième mur

Entretien avec Isabelle Starkier

Un théâtre de la constellation

Conversation entre Krzysztof Garbaczewski et Rébecca Pierrot

In the Mood for Spring Une fenêtre numérique sur une communauté à venir

Par Hao Yang

« Tant qu’il est admis de se tromper, ça ne peut pas mal se passer »

Entretien avec Ant Hampton, réalisé par Jean Boillot, Hao Yang,

traduction par Laetitia Coussement-boillot

« Et puis Bruce Meyer a sorti son portable sur scène… » Récit d’une recherche théâtrale

Par Jean Boillot

Imaginaires d’une crise

Par Frédéric Deslias

Le théâtre, acteur politique du numérique

Par Joris Mathieu

Richard Foreman, 1937-2025 mort de l’avant-garde étasunienne ?

Par Émeline Jouve

« Ce que nous faisions, c’était un cri »

Benjamin Jules-Rosette et le théâtre noir de Paris

Entretien avec Benjamin Jules-Rosette, réalisé par Clare Finburgh Delijani

Réincarnation

Par Jeanne Lazar

Date de parution : 11/06/2025

Date de mise en ligne : 03/07/2025