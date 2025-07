Fantasy Art and Studies, n° 18 : "Non-violence en Fantasy / Non-Violence in Fantasy"

(English version below)

La violence est-elle la seule voie possible pour résoudre un conflit ou combattre le Mal ? Et les récits de Fantasy si souvent portés à mettre en scène des oppositions axiologiques sont-ils voués à exposer le spectacle de la violence, aussi nécessaire puisse-t-elle sembler ? Ou les personnages peuvent-ils choisir au contraire des voies non-violentes ? Quelle place peut-il y avoir pour la non-violence dans un genre qui affectionne les batailles épiques ?

Autant de questions sur lesquelles les chercheurs qui ont participé à la journée d’étude 2025 des Têtes Imaginaires se sont penchés. Le 18e numéro de Fantasy Art and Studies reprend les actes de cette journée et prolonge la réflexion avec des nouvelles inédites ainsi que les bandes dessinées d’Antoine Pelloux et de Guillaume Labrude qui offrent un contrepoint à ces analyses en présentant des personnages s’extirpant du cycle de la violence ou, au contraire, parvenant à éviter son surgissement.

Un numéro illustré par Véronique Thill, GaëlleC., Guillaume Labrude et Antoine Pelloux.

Is violence the only possible way to solve a conflict or fight evil? And are Fantasy stories so often prone to depicting axiological oppositions doomed to display violence, however necessary it may seem? Or can the characters choose non-violent paths instead? What place can there be for non-violence in a genre that favours epic battles?

These are just some of the questions addressed by the researchers who took part in Les Têtes Imaginaires’ 2025 conference. The 18th issue of Fantasy Art and Studies takes up the proceedings of this conference and extends the discussion with original short stories and Antoine Pelloux’s and Guillaume Labrude’s comics, which offer a counterpoint to these analyses by presenting characters who escape the cycle of violence or, on the contrary, manage to avoid it.

This issue is illustrated by Véronique Thill, GaëlleC., Guillaume Labrude and Antoine Pelloux.

Sommaire / Contents



Edito, de/by Viviane Bergue

Article. Stratagèmes, vacances et reconversion professionnelle : les alternatives au combat chevalier-dragon dans la littérature de jeunesse de fantasy, de/by Lucie Herbreteau

Fiction. La Roue et l’Ahimsā, de/by Anthony Boulanger

Article. De la violence à la non-violence en fantasy arabe classique : la narration au service de la lutte pour le pacifisme des femmes dans Les Mille et Une Nuits, de/by Rachid Elhachimi

Article. La violence légitime et le pacifisme violent : étude de cas de Princesse Mononoké d’Hayao Miyazaki, de/by Mathilde Aubriot-Bertot

Fiction. Éloge des chiennes, des hyènes, des harpies et des louves, de/by Élodie Doussy

Article. Keeping the Darkness In: Sam Vimes and the Refusal of Violence in Terry Pratchett’s City Watch, de/by Eugenia Biavati

Article. Pacifier les valeurs héroïques : le pouvoir de la compassion dans le cycle de Silvana De Mari, de/by Manon Spyckerelle

Fiction. Le Nerf de la paix, de/by Jonathan Jubin

Article. Corps épargnés, esprits traumatisés : de la violence nécessaire à la non-violence chez Tolkien, de/by Louise Simongiovanni

Article. Le Confort quotidien comme idéal, de/by Emmanuelle Lescouet

Fiction. Les Fleurs de la guerre brillent un peu plus au soleil, de/by Maël Vanesse

BD/Comics. Confrontation, de/by Antoine Pelloux

BD/Comics. Jézabel vs Grimnir, de/by Guillaume Labrude